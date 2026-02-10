Як отримати довідку про податкове резидентство України Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Легко замовити довідку про податкове резидентство України можна онлайн

У ситуаціях, коли доходи отримуються за кордоном, українцям часто потрібно підтвердити свій податковий статус, щоб уникнути подвійного оподаткування. Зробити це можна швидко і безкоштовно — зокрема за допомогою цифрових сервісів Податкової. Із посиланням на ДПС розповідаємо, як отримати довідку про податкове резидентство України та що потрібно для її апостилювання.

Як отримати довідку про статус податкового резидента

Довідка про податкове резидентство видається безкоштовно. Подати заяву встановленого зразка можна кількома способами:

онлайн — через Електронний кабінет платника;

офлайн — особисто або поштою до податкового органу за місцем податкової адреси.

У заяві обов’язково потрібно вказати ПІБ українською та англійською мовами, податковий номер, країну, для якої призначена довідка, рік та підставу визначення резидентського статусу.

Документ оформлюють протягом до 10 календарних днів з моменту реєстрації заяви. Отримати його можна в електронному або паперовому форматі.

Як апостилювати довідку

Для апостилювання довідки про статус податкового резидента необхідно звернутися до Державної податкової служби України за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053.

Потрібно підготувати:

оригінал довідки або нотаріально засвідчену копію;

заяву на апостилювання із зазначенням назви документа та країни призначення;

документ про оплату послуги.

У 2026 році вартість апостилювання становить 51 грн. Від сплати звільняються пільгові категорії, зокрема особи з інвалідністю I та II груп, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та діти-сироти.

Строк розгляду документів — до 20 робочих днів.

Як оформити довідку онлайн

Найзручніший спосіб подання заяви — через Електронний кабінет платника на сайті cabinet.tax.gov.ua.

Для цього необхідно:

авторизуватися за допомогою КЕП або Дія. Підпис;

у розділі «Введення звітності» створити документ і обрати форму F1308202 — заяву про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування;

зазначити рік, ПІБ англійською мовою (відповідно до закордонного паспорта) та країну призначення.

Важливий нюанс: якщо надалі планується апостилювання довідки, у полі «Форма надання довідки» потрібно обрати паперовий варіант. Апостиль ставиться виключно на документ із «мокрою» печаткою та підписом.

Паперовий оригінал довідки можна отримати у податковій за місцем реєстрації протягом 10 календарних днів.

