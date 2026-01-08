Коли середня зарплата в Україні сягне $1000 — думка економіста Сьогодні 09:03

Коли середня зарплата в Україні сягне $1000 — думка економіста

Середня зарплата в Україні досягне європейського розміру у 1000 доларів не раніше аніж за 3−4 роки.

Такою думкою поділився економіст Олег Гетман.

«Зарплати ніколи не зростають за чиїмось побажанням, навіть за побажанням держави. Бо заробітні плати — це взаємовідносини суб’єктів господарювання і найманих працівників. Це вільна ринкова економіка, і зарплати складаються відповідно до вільного ринку, вказівки держав тут просто ні до чого», — пояснив експерт.

За його словами, середня зарплата в Україні буде зростати поступово, приблизно нинішніми темпами — на 15−20% на рік.

«Зараз маємо десь 650 доларів середню зарплату. Тож щоб досягти мінімальних європейських ставок десь в 1000 доларів, нам потрібно буде 3−4 роки. Очікувати цього в короткі терміни майже неможливо», — сказав економіст.

Читайте також Де в Україні найвища зарплата (інфографіка)

Він наголосив, що найбільше на рівень зарплати впливають такі чинники, як інновації, дефіцит робочої сили і світова кон’юнктура продукції.

«Тож 1000 доларів за 3−4 роки — це найбільше, що можна очікувати», — резюмував Гетман.

У яких галузях в Україні найвища середня зарплата

Як ми повідомляли раніше, робота в ІТ залишається найбільш оплачуваною: у третьому кварталі 2025 року середня зарплата айтівців становила 56 085 грн.

залишається найбільш оплачуваною: у третьому кварталі 2025 року середня зарплата айтівців становила 56 085 грн. На другому місці — банківський сектор , де заробляють у середньому 32 397 грн.

, де заробляють у середньому 32 397 грн. Замикає трійку лідерів за рівнем середніх з.п. галузь виробництва, де середній показник становить 24 251 грн.

Якщо ж говорити про ЄС, то середня річна зарплата одного працівника в Європейському Союзі становить 39 808 євро. Проте розрив між країнами залишається значним. Детально про це розповідали тут.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.