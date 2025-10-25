Хто отримує найвищі середні зарплати в Україні — дослідження Сьогодні 10:17 — Особисті фінанси

Хто отримує найвищі середні зарплати в Україні — дослідження

Український ринок праці зростає, попри повномасштабне вторгнення, економічну нестабільність та відтік кадрів за кордон. Середня зарплата підвищилася у всіх основних галузях, хоча швидкість зростання різниться.

Про це свідчить дослідження robota.ua.

У кого найвищі зарплати в Україні

Робота в ІТ зберігає свої позиції і залишається найбільш оплачуваною. У третьому кварталі середня зарплата айтівців становила 56 085 грн, а Software Engineers заробляють до 79 919 грн на місяць.

Аналітики зауважують, в аптеках (Pharma) середня зарплата IT-спеціалістів становить понад 71 700 грн, що значно вище за середній рівень по галузі.

На другому місці — банківський сектор, де заробляють у середньому 32 397 грн, а керівники відділень — понад 58 тис. грн.

У виробництві середній показник становить 24 251 грн, а у сільському господарстві (АПК) — 26 809 грн.

Найвищі середні зарплати отримують:

Керівники відділення (банки) — 58 190 грн.

Торгові представники — 34 320 грн.

Фінансові консультанти — 34 165 грн.

PR-спеціалісти — 33 022 грн.

Водії — 31 569 грн.

Найменше платять касирам (17 540 грн), вантажникам (від 18 100 до 18 340 грн) та покоївкам (16 339 грн).

Попри стабільний попит, ці професії не передбачають високої кваліфікації, що безпосередньо впливає на оплату праці.

Стартові зарплати зросли

Зарплати, які пропонують роботодавці під час первинного найму, зростають, але все ще залишаються нижчими за очікування кандидатів у середньому на 2−3 тисячі гривень. Ця тенденція зберігається протягом півтора року.

Найбільше пропозицій роботи у регіонах з розвиненою інфраструктурою, концентрацією бізнесу та більшим попитом на кваліфікованих спеціалістів.

Лідери ринку праці за регіонами:

Київська область — 43,3% усіх вакансій.

Львівська область — 8,6%.

Дніпропетровська область — 8,5%.

До цього Finance.ua зазначав , що у жовтні 2025 року середня зарплата в Україні становить 26 000 гривень. Це на 18% більше, якщо порівнювати з жовтнем минулого року.

Більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців.

Респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 55,7%.

