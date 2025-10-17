0 800 307 555
Ділова активність та збільшення зарплат: що очікує бізнес (звіт НБУ)

Як йдеться у звіті НБУ, більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців.
Про це сказано у звіті «Ділові очікування підприємств України» від Національного банку за III квартал 2025 року.
Респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 55,7%.
У II кварталі 2025 року баланс був 49,8%, у I кварталі — 60,1%, у IV кварталі 2024 року — 56,5%, у III кварталі — 52,9%.
Підприємства очікували подальше пожвавлення власної ділової активності п’ятий квартал поспіль, хоча й дещо нижчими темпами, — індекс ділових очікувань (ІДО) становив 102.5% (у IІ кварталі 2025 року — 103.1%)
Що у регіонах

Пожвавлення економічної активності очікували респонденти 15 областей.
Найбільше:
Волинської, Хмельницької, Львівської, Вінницької та Тернопільської (ІДО — 127.1%, 120.0%, 116.9%, 116.0% та 115.3 відповідно).
Респонденти Харківської області очікували майбутню ділову активність на поточному рівні.
Натомість респонденти п’яти областей мали стримані очікування, найстриманіші — Кіровоградської області (ІДО — 70.8%)

Кількість працівників

Респонденти зберегли стримані оцінки щодо кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 4.4% (у II кварталі 2025 року — 4.4%).
Негативні очікування мали респонденти більшості видів економічної діяльності, найбільше — будівництва (баланс відповідей «мінус» 23.8%).
Натомість підприємства сільського господарства очікували збільшення кількості працівників у наступні 12 місяців.
За матеріалами:
Finance.ua
