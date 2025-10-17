Чи оподатковуються аліменти військовим збором — відповідь ДПС Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

Чи оподатковуються аліменти військовим збором — відповідь ДПС

Аліменти не підлягають оподаткуванню військовим збором, якщо вони сплачуються згідно з рішенням суду або за добровільною домовленістю сторін у сумах, визначених Сімейним кодексом України.

Про це пише Головне управління ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.

Відповідно до статті 163 Податкового кодексу України, військовим збором обкладаються лише доходи, які входять до загального місячного або річного оподатковуваного доходу громадянина. До цього переліку не включаються виплати, перелічені в статті 165 ПКУ, серед яких — аліменти.

Аліменти, сплачені за рішенням суду або за домовленістю сторін, не вважаються оподатковуваним доходом і не підлягають сплаті військового збору.

У податковій також наголосили, що від оподаткування військовим збором звільняються й інші доходи, передбачені Податковим кодексом, якщо вони не включаються до загального оподатковуваного доходу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.