В Україні запрацюють нові правила працевлаштування: що пропонують

З 1 січня 2026 року в Україні запрацюють нові правила працевлаштування людей з інвалідністю. Держава компенсуватиме бізнесу витрати на створення комфортних умов праці, оплату асистентів і частину зарплати, стимулюючи роботодавців наймати та підтримувати таких працівників.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Що очікується з 1 січня 2026 року

Пропонують розумне пристосування, що означатиме створити зручні умови праці (не лише технічні) для працівника:

роботодавець зможе звужувати чи спрощувати обов’язки, зменшувати робочий час для працівника з інвалідністю без зниження зарплати,

пропонувати зручний графік роботи,

давати додаткові оплачувані перерви для відпочинку чи вправ,

запрошувати асистента або наставника, який допоможе працівнику з інвалідністю з робочими завданнями чи комунікацією в колективі.

Компенсація

З 1 січня 2026 року кожен роботодавець матиме право на компенсацію за впровадження всіх цих рішень.

Новий підхід передбачає відшкодування роботодавцю вартості всіх організаційних змін на робочому місці, що зроблено для працівника з інвалідністю:

частини заробітної плати, яку роботодавець виплачує працівнику з інвалідністю у разі зменшення робочого часу чи зменшення обов’язків;

оплату послуг персонального асистента;

витрати на залучення інших працівників, які допомагають працівнику з інвалідністю під час виконання завдань, комунікації та адаптації на робочому місці.

Що важливо

«Залишилося, щоб Уряд встиг прийняти всі потрібні акти: обсяги та порядок компенсації. Наразі ці акти ще не затверджені, тож планую звертатися до Уряду та Мінсоцполітики із запитами про стан їхньої підготовки. Інакше є ризик, що корисні новації, які мають допомагати вже з 1 січня, зависнуть на папері й будуть фактично зведені нанівець», — зауважив він.

