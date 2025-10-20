В Україні запрацюють нові правила працевлаштування: що пропонують
З 1 січня 2026 року в Україні запрацюють нові правила працевлаштування людей з інвалідністю. Держава компенсуватиме бізнесу витрати на створення комфортних умов праці, оплату асистентів і частину зарплати, стимулюючи роботодавців наймати та підтримувати таких працівників.
Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Що очікується з 1 січня 2026 року
Пропонують розумне пристосування, що означатиме створити зручні умови праці (не лише технічні) для працівника:
- роботодавець зможе звужувати чи спрощувати обов’язки, зменшувати робочий час для працівника з інвалідністю без зниження зарплати,
- пропонувати зручний графік роботи,
- давати додаткові оплачувані перерви для відпочинку чи вправ,
- запрошувати асистента або наставника, який допоможе працівнику з інвалідністю з робочими завданнями чи комунікацією в колективі.
Компенсація
З 1 січня 2026 року кожен роботодавець матиме право на компенсацію за впровадження всіх цих рішень.
Новий підхід передбачає відшкодування роботодавцю вартості всіх організаційних змін на робочому місці, що зроблено для працівника з інвалідністю:
- частини заробітної плати, яку роботодавець виплачує працівнику з інвалідністю у разі зменшення робочого часу чи зменшення обов’язків;
- оплату послуг персонального асистента;
- витрати на залучення інших працівників, які допомагають працівнику з інвалідністю під час виконання завдань, комунікації та адаптації на робочому місці.
Що важливо
«Залишилося, щоб Уряд встиг прийняти всі потрібні акти: обсяги та порядок компенсації. Наразі ці акти ще не затверджені, тож планую звертатися до Уряду та Мінсоцполітики із запитами про стан їхньої підготовки. Інакше є ризик, що корисні новації, які мають допомагати вже з 1 січня, зависнуть на папері й будуть фактично зведені нанівець», — зауважив він.
