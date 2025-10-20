0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запрацюють нові правила працевлаштування: що пропонують

Казна та Політика
86
В Україні запрацюють нові правила працевлаштування: що пропонують
В Україні запрацюють нові правила працевлаштування: що пропонують
З 1 січня 2026 року в Україні запрацюють нові правила працевлаштування людей з інвалідністю. Держава компенсуватиме бізнесу витрати на створення комфортних умов праці, оплату асистентів і частину зарплати, стимулюючи роботодавців наймати та підтримувати таких працівників.
Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Що очікується з 1 січня 2026 року

Пропонують розумне пристосування, що означатиме створити зручні умови праці (не лише технічні) для працівника:
  • роботодавець зможе звужувати чи спрощувати обов’язки, зменшувати робочий час для працівника з інвалідністю без зниження зарплати,
  • пропонувати зручний графік роботи,
  • давати додаткові оплачувані перерви для відпочинку чи вправ,
  • запрошувати асистента або наставника, який допоможе працівнику з інвалідністю з робочими завданнями чи комунікацією в колективі.

Компенсація

З 1 січня 2026 року кожен роботодавець матиме право на компенсацію за впровадження всіх цих рішень.
Новий підхід передбачає відшкодування роботодавцю вартості всіх організаційних змін на робочому місці, що зроблено для працівника з інвалідністю:
  • частини заробітної плати, яку роботодавець виплачує працівнику з інвалідністю у разі зменшення робочого часу чи зменшення обов’язків;
  • оплату послуг персонального асистента;
  • витрати на залучення інших працівників, які допомагають працівнику з інвалідністю під час виконання завдань, комунікації та адаптації на робочому місці.

Що важливо

«Залишилося, щоб Уряд встиг прийняти всі потрібні акти: обсяги та порядок компенсації. Наразі ці акти ще не затверджені, тож планую звертатися до Уряду та Мінсоцполітики із запитами про стан їхньої підготовки. Інакше є ризик, що корисні новації, які мають допомагати вже з 1 січня, зависнуть на папері й будуть фактично зведені нанівець», — зауважив він.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems