ВР скасує закон про звернення громадян: що ухвалять натомість Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

ВР скасує закон про звернення громадян: що ухвалять натомість

Закон про звернення громадян буде скасовано. Натомість буде прийнято новий урядовий закон про звернення.

Відповідну рекомендацію про прийняття в другому читанні та в цілому як закону законопроекту Кабміну 11082 вже надав Комітет Верховної Ради з питань прав людини.

Законопроект 11082 передбачає, що з дня набрання ним чинності як законом втрачає чинність Закон «Про звернення громадян».

Уряд пояснив, що такі зміни зумовлені вступом в силу Закону № 2073-ІХ «Про адміністративну процедуру», який по-новому регулює відносини органів влади з громадянами.

Водночас, законопроект передбачає, що його дія не поширюється на відносини, що виникають у сфері розгляду і вирішення адміністративних справ, передбачених Законом «Про адміністративну процедуру».

Також його дія не буде поширюватися на відносини, що виникають у сфері:

розгляду звернень, особливості яких встановлено спеціальним законодавством, у тому числі кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Кодексом адміністративного судочинства, законами «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень», «Про запобігання корупції», «Про виконавче провадження», «Про Вищу раду правосуддя», «Про Конституційний Суд України», «Про прокуратуру», «Про електронні комунікації», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», «Про поштовий зв’язок»;

надання публічної інформації відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації»;

надання безоплатної правничої допомоги відповідно до Закону «Про безоплатну правничу допомогу».

Як відмітило Головне юридичне управління парламенту, законопроектом пропонується врегулювати право на звернення з вужчого кола питань, ніж це гарантується Конституцією, оскільки вищезазначеними законами регулюються питання щодо іншого порядку подання та розгляду звернень, ніж це передбачено законопроектом.

Передбачається класифікація видів звернень порівняно з редакцією прийнятою у першому читанні. Так, зокрема визначається, що звернення — викладені суб’єктом звернення:

пропозиції, рекомендації щодо формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, а також щодо врегулювання суспільних відносин у відповідній сфері;

повідомлення про проблему або про порушення законодавства України, або про порушення прав, свобод чи законних інтересів суб’єкта звернення;

заяви щодо сприяння у реалізації передбачених законодавством прав, свобод чи законних інтересів суб’єкта звернення;

зауваження щодо дій чи бездіяльності, недоліків у роботі, а також пропозиції щодо вдосконалення діяльності суб’єкта розгляду;

клопотання про надання роз’яснень відповідно до сфери повноважень суб’єкта розгляду або з питань, пов’язаних з його діяльністю;

скарги щодо розгляду звернень.

При цьому у проекті не йдеться про особливості порядку розгляду звернення, з огляду на його різновид. На думку ГЮУ ВР, така деталізація видів звернень на рівні закону істотно звужує зміст поняття звернення та створить значні проблеми при ідентифікації таких категорій, ведення їхнього обліку та розгляду на практиці.

Такі формулювання та деталізація розподілу по категоріям звернень не враховують усі можливі види звернень, які підпадають під дію конституційно-правого інституту, та потенційно можуть створити перешкоди і складнощі на практиці при ідентифікації виду звернення перед поданням як для громадян, так і для посадових осіб, відповідальних за їх прийом та реєстрацію. Крім того, довільність трактування понять «повідомлення про проблему або про порушення законодавства України» та «скарга» можуть створити перешкоди щодо обмеження кількості подання скарг за результатами розгляду звернення.

Законопроект передбачає, що суб’єкт звернення має право бути присутнім при розгляді звернення. Але таке право суб’єкта звернення не гарантується обов’язком суб’єкта розгляду його забезпечити. При цьому формальне недотримання права на присутність суб’єкта звернення під час, фактично «друку відповіді на звернення» посадовою особою суб’єкта розгляду може бути підставою для визнання таких дій протиправними в судовому порядку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.