У Нацбанку розповіли, що відбувалося на фінансовому ринку у вересні

У Нацбанку розповіли, що відбувалося на фінансовому ринку у вересні

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні залишилася незмінною — 791. Кількість банків також залишилася без змін — 60.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Станом на 1 жовтня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг без змін працювали:

418 фінансових компаній;

50 страховиків non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом;

104 ломбарди;

88 кредитних спілок;

один лізингодавець;

45 страхових брокерів;

74 колекторські компанії.

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у вересні збільшилася на дві (41).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Також не зафіксовано змін на ринку надавачів фінансових платіжних послуг. Там працюють:

17 платіжних установ;

12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг;

один банк — емітент електронних грошей;

один оператор поштового зв’язку.

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 48) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (без змін).

