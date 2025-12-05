Держбюджет-2026: що ці цифри міняють для кожного українця
3 грудня 2025 року Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік у другому читанні та в цілому.
Що ж заклали у Держбюджет на наступний рік? Finance.ua розібрався у цій статті в деталях.
Кючові моменти, які вплинуть на життя кожного українця
Перш за все, у проєкті Держбюджету-2026 закладене підвищення мінімальної заробітної плати. Для найменш оплачуваних працівників це шанс на підвищення доходів; крім того, пропорційно зростатимуть також соціальні виплати, допомоги, пенсії тощо.
Зростання зарплат вчителів — спроба підтримати цю безсумнівно важливу галузь.
Якщо державі вдасться забезпечити і бюджетні доходи, і міжнародну допомогу на достатньому рівні, то соціальна сфера (освіта, медицина, соціальний захист) має шанси на підтримку.
Однак високий дефіцит і залежність від зовнішніх запозичень створюють ризики: економіка може відчувати інфляційний тиск, курс гривні — волатильність, а заощадження — знецінення.
Зростання податкового навантаження на українські банки (збільшення податку на прибуток до 50%), яке ми спостерігаємо останнім часом, — ще один варіант спробувати наповнити бюджет у ситуації, коли українська економіка ледве тягне. Звісно, це створить проблеми для нормального функціонування економіки, проте вибирати не доводиться.
Про податок у 50% для банків ми писали окремо.
Те, що практично вся дохідна частина бюджету спрямовується на оборону, зайвий раз нагадує кожному українцю про те, що в країні йде жорстока війна.
Водночас рівень життя українців (й не лише найменш забезпечених) знижується, і це погіршення триватиме й надалі.
Для підприємців і бізнесів Держбюджет-2026 — це чіткий меседж, що варто очікувати збільшення податкового навантаження і зменшення пільг.
Якщо висловлюватися одним словом, Держбюджет-2026 — це бюджет боротьби.
