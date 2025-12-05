В НАЗК пояснили, чому перевірки не могли виявити схему «шлагбаум» Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

В НАЗК пояснили, чому перевірки не могли виявити схему «шлагбаум»

Жодна перевірка не могла виявити таку схему як «шлагбаум», що мала місце навколо НАЕК «Енергоатом», через її масштабність.

Про це повідомив у інтерв’ю Дзеркалу тижня голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик, пише Укрінформ.

«Представники НАБУ на ТСК чітко сказали: жодна перевірка не могла виявити таку схему як „шлагбаум“. І це важливий момент. Тому аналізувати варто не конкретно енергетику, а дивитися ширше. Попередньо ми бачимо, що ключові чинники, які зумовили виникнення виявленої НАБУ схеми, перебувають у площині публічних закупівель, які навіть у світовому масштабі є одним із найбільш вразливих для корупції секторів і корпоративного управління», — сказав він.

Павлущик зазначив, що НАЗК у січні 2025 року склало акт перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції у компанії «Енергоатом».

«Але важливо розуміти, що ми не перевіряємо державної таємниці, витрат чи закупівель — це компетенція Державної аудиторської служби, Рахункової палати та інших органів. Наш мандат — оцінювати заходи запобігання корупції, ризики та необхідні зміни», — наголосив він.

Павлущик розповів, що за результатами перевірки були надані рекомендації та видані приписи щодо усунення причин і умов, які виявили під час перевірки. За його словами, зокрема, рекомендації стосувалися призначення антикорупційного уповноваженого, забезпечення розробки та внесення змін до антикорпрограми, посилення відповідальності за вчинення корупційних та/або пов’язаних із корупцією правопорушень, удосконалення роботи з корупційними ризиками, забезпечення реального впливу висновків уповноважених на прийняття рішення щодо укладення договору тощо.

Голова НАЗК поінформував, що в проєкті нової антикорупційної стратегії відомство вперше закладатиме самостійні підрозділи, присвячені системним проблемам у закупівлях та енергетиці, а також пропонуватимемо низку ініціатив щодо корпоративного управління.

