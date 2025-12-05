0 800 307 555
В НАЗК пояснили, чому перевірки не могли виявити схему «шлагбаум»

Казна та Політика
Жодна перевірка не могла виявити таку схему як «шлагбаум», що мала місце навколо НАЕК «Енергоатом», через її масштабність.
Про це повідомив у інтерв’ю Дзеркалу тижня голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик, пише Укрінформ.
«Представники НАБУ на ТСК чітко сказали: жодна перевірка не могла виявити таку схему як „шлагбаум“. І це важливий момент. Тому аналізувати варто не конкретно енергетику, а дивитися ширше. Попередньо ми бачимо, що ключові чинники, які зумовили виникнення виявленої НАБУ схеми, перебувають у площині публічних закупівель, які навіть у світовому масштабі є одним із найбільш вразливих для корупції секторів і корпоративного управління», — сказав він.
Павлущик зазначив, що НАЗК у січні 2025 року склало акт перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції у компанії «Енергоатом».
«Але важливо розуміти, що ми не перевіряємо державної таємниці, витрат чи закупівель — це компетенція Державної аудиторської служби, Рахункової палати та інших органів. Наш мандат — оцінювати заходи запобігання корупції, ризики та необхідні зміни», — наголосив він.
Павлущик розповів, що за результатами перевірки були надані рекомендації та видані приписи щодо усунення причин і умов, які виявили під час перевірки. За його словами, зокрема, рекомендації стосувалися призначення антикорупційного уповноваженого, забезпечення розробки та внесення змін до антикорпрограми, посилення відповідальності за вчинення корупційних та/або пов’язаних із корупцією правопорушень, удосконалення роботи з корупційними ризиками, забезпечення реального впливу висновків уповноважених на прийняття рішення щодо укладення договору тощо.
Голова НАЗК поінформував, що в проєкті нової антикорупційної стратегії відомство вперше закладатиме самостійні підрозділи, присвячені системним проблемам у закупівлях та енергетиці, а також пропонуватимемо низку ініціатив щодо корпоративного управління.
Payment systems