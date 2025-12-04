Рада розширила податкові та митні пільги для виробників дронів
Верховна Рада ухвалила у цілому законопроєкти № 14169 та № 14170, які змінюють Податковий та Митний кодекси та розширюють систему пільг для виробників безпілотників.
Про це повідомив голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Які пільги передбачені
Закони дозволяють:
- ввозити комплектуючі не лише для виробництва й ремонту, а й для модернізації БПЛА;
- спростити митні процедури для оборонних підприємств;
- врегулювати зміну цільового використання імпортованих товарів;
- застосовувати пільги щодо техніки, що була втрачена або знищена під час випробувань чи бойового застосування.
Очікуваний ефект для галузі
За словами Гетманцева, ці зміни зменшують собівартість виробництва, знімають непотрібні бар’єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі й одразу вкладати ресурси у виробництво, та прискорюють постачання сучасних технологічних рішень силам оборони.
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань податків та фінансів уточнив, що пільги стосуються товарів для виробництва/модернізації дронів, машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін.
Крім того ввезення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ і виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.
Також закладено продовження пільг: до 2027 року — для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо.
