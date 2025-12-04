Рада змінила умови для вступу до «клубу білого бізнесу» Сьогодні 13:26 — Казна та Політика

Рада змінила умови для вступу до «клубу білого бізнесу»

У середу, 2 грудня, Верховна Рада прийняла Закон № 14097 про особливості оподаткування банків у 2026 році. Цей закон містить низку інших важливих рішень, що стосуються податку на нерухоме майно та вдосконалення умов для сумлінного бізнесу.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає «Інтерфакс-Україна».

Зміни щодо «Клубу білого бізнесу»

Голова комітету повідомив, що документ покращує інститут «Клубу білого бізнесу». Уточнено умови перебування платників податків у цьому переліку.

У порівняльній таблиці до закону уточнено критерії середньомісячної нарахованої або виплаченої зарплати для податкових агентів юридичних осіб. Зарплата має дорівнювати або перевищувати середню зарплату у відповідній галузі та регіоні, помножену на коефіцієнт 1.1. Вона також має бути не меншою за одну мінімальну зарплату, встановлену законом на 1 січня звітного року.

Крім того, у документі зазначено, що контролюючі органи не розпочинають податкові перевірки з дня, який настає після оприлюднення переліку.

Гетманцев додав, що з закону прибрали норми, які робили цей інститут менш зручним для бізнесу.

Коригування податку на нерухомість

Гетманцев зазначив, що парламент уточнив правила оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок. Люди, які виїхали з окупованих територій, не повинні враховувати у своєму неоподатковуваному мінімумі нерухомість, що залишилась там. Попередню норму, яка вимагала такого врахування, прибрали з закону.

Нагадаємо, у середу, 3 грудні, Finance.ua писав , що депутати прийняли закон № 14097 про особливості оподаткування банків у 2026 році та перенесення запуску е-акцизу. Згідно з документом, у 2026 році банки сплачуватимуть податок на прибуток за ставкою 50% без можливості враховувати збитки минулих років.

За даними Опендатабот, кількість компаній та ФОПів у Клубі білого бізнесу зменшилася на 26% за останній квартал. Станом на вересень в оновленому переліку було 6 619 компаній та 530 ФОПів. За квартал з переліку вибули 3 227 компаній, а додалося лише 940. Також кількість підприємств із закритими даними зменшилася з 33 до 24.

