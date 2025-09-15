0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до «Клубу білого бізнесу»

Казна та Політика
32
Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до «Клубу білого бізнесу»
Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до «Клубу білого бізнесу»
Велика частина компаній не потрапляє до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу») від Державної податкової служби через порушення строків подання звітності.
По це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Читайте також
З 1 вересня оновився вже четвертий перелік платників цієї категорії.
Він став найменшим за кількістю учасників — до нього включено 7 149 платників податків, що на 1 105 менше, ніж у першому переліку, сформованому 1 грудня 2024 року.
За словами Гетманцева, понад 6 тисяч платників стабільно переходять із попередніх переліків до оновлених.
«Позитивна тенденція — зростає частка сплачених платежів до бюджетів саме від тих платників, які демонструють високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства. Якщо під час формування перших переліків ця частка становила 9,55%, то нині вже 13,26%», — зауважив нардеп.
Читайте також
Він наголосив, що значна частина платників не потрапляє до переліку через порушення строків подання звітності. Такі порушення складають 97% усіх випадків несвоєчасного подання звітності.
«Саме тому ми з колегами зареєстрували законопроєкт № 13455 щодо удосконалення порядку формування переліку. Він дозволить враховувати вже погашені незначні порушення та забезпечить справедливіший підхід до відбору платників. Законопроєкт уже перебуває на розгляді у Верховній Раді», — написав він.
Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Кредити в Україні

За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems