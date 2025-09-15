Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до «Клубу білого бізнесу» Сьогодні 13:29 — Казна та Політика

Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до «Клубу білого бізнесу»

Велика частина компаній не потрапляє до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу») від Державної податкової служби через порушення строків подання звітності.

По це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З 1 вересня оновився вже четвертий перелік платників цієї категорії.

Він став найменшим за кількістю учасників — до нього включено 7 149 платників податків, що на 1 105 менше, ніж у першому переліку, сформованому 1 грудня 2024 року.

За словами Гетманцева, понад 6 тисяч платників стабільно переходять із попередніх переліків до оновлених.

«Позитивна тенденція — зростає частка сплачених платежів до бюджетів саме від тих платників, які демонструють високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства. Якщо під час формування перших переліків ця частка становила 9,55%, то нині вже 13,26%», — зауважив нардеп.

Він наголосив, що значна частина платників не потрапляє до переліку через порушення строків подання звітності. Такі порушення складають 97% усіх випадків несвоєчасного подання звітності.

«Саме тому ми з колегами зареєстрували законопроєкт № 13455 щодо удосконалення порядку формування переліку. Він дозволить враховувати вже погашені незначні порушення та забезпечить справедливіший підхід до відбору платників. Законопроєкт уже перебуває на розгляді у Верховній Раді», — написав він.

