За рік до держбюджету надійшло 1,246 трлн гривень податків та зборів

Казна та Політика
12
У січні-грудні 2025 року фактичні надходження до загального фонду держбюджету України від податків та зборів, які контролює Державна податкова служба, становлять 1,25 трлн грн.
Про це повідомила в.о. Голови ДПС Леся Карнаух.
Зазначається, що порівняно з 2024 роком надходження зросли на 20,2% (або на 209,3 млрд грн).
Як додали в ДПСУ, план надходжень по податках та зборах виконаний на 97,4%, хоча він був підвищений більше ніж на 100 млрд грн.
Водночас стабільне перевиконання показників протягом першого півріччя створило необхідний фінансовий запас. Це дало можливість уникнути значних недонадходжень наприкінці року.
Основні джерела наповнення за рік:
  • 362,9 млрд грн — податок та збір на доходи фізичних осіб;
  • 284,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
  • 306,5 млрд грн — податок на додану вартість (з урахуванням бюджетного відшкодування);
  • 163,9 млрд грн — акцизний податок;
  • 48,4 млрд грн — рентні платежі.
Відшкодування ПДВ склало 179,6 млрд грн. Щомісячний показник відшкодування ПДВ був не нижчим за 13 млрд грн.
До цього Finance.ua зазначав, що у грудні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 329,4 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
