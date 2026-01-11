Як зміниться програма «Власна справа» у 2026 році Сьогодні 08:14 — Казна та Політика

Як зміниться програма «Власна справа» у 2026 році

Грантова програма «Власна справа» стартувала влітку 2022 року. За час її дії фінансову підтримку отримали 34 тис. грантерів на загальну суму 8,8 млрд грн. Із них 80% грантів спрямовано на розвиток діючого бізнесу, 20% - на започаткування власної справи.

У Державній службі зайнятості розповіли про оновлені умови програми.

Як зміниться програма у 2026 році

«У 2026 році державний проект „Власна справа“ продовжить розвиватися та надавати фінансову підтримку українцям для відкриття або розвитку свого бізнесу», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, оновлені умови вже набули чинності, тож підприємці можуть ознайомитися з розширеними можливостями програми та збільшеними сумами мікрогрантів

З 1 січня 2026 року збільшено суми надання мікрогрантів:

до 100 тис. гривень за умови реєстрації фізичною особою — підприємцем;

до 200 тис. гривень за умови створення одного робочого місця;

до 350 тис. гривень — не менше двох робочих місць;

до 200 тис. гривень для молоді 18−25 років без додаткових умов створення робочих місць.

Також продовжують діяти покращені умови для грантових проєктів у сферах дошкільної освіти та креативної індустрії, а також ті, які реалізуються у прифронтових областях. Строк реалізації гранту — 3 роки.

Крім цього, з 2026 року розшириться команда уповноважених банків, які обслуговуватимуть клієнтів програми «Власна справа».

Після технічної реалізації доєднаються ще «ПриватБанк» та «Сенс Банк»

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Україні планують переформатувати державну програму «Власна справа». Держава має намір підтримувати бізнеси, що демонструють зростання, надаючи їм нові гранти без необхідності чекати повного погашення податкових зобов’язань.

