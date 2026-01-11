0 800 307 555
Як зміниться програма «Власна справа» у 2026 році

Казна та Політика
27
Грантова програма «Власна справа» стартувала влітку 2022 року. За час її дії фінансову підтримку отримали 34 тис. грантерів на загальну суму 8,8 млрд грн. Із них 80% грантів спрямовано на розвиток діючого бізнесу, 20% - на започаткування власної справи.
У Державній службі зайнятості розповіли про оновлені умови програми.

Як зміниться програма у 2026 році

«У 2026 році державний проект „Власна справа“ продовжить розвиватися та надавати фінансову підтримку українцям для відкриття або розвитку свого бізнесу», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначають, оновлені умови вже набули чинності, тож підприємці можуть ознайомитися з розширеними можливостями програми та збільшеними сумами мікрогрантів
З 1 січня 2026 року збільшено суми надання мікрогрантів:
  • до 100 тис. гривень за умови реєстрації фізичною особою — підприємцем;
  • до 200 тис. гривень за умови створення одного робочого місця;
  • до 350 тис. гривень — не менше двох робочих місць;
  • до 200 тис. гривень для молоді 18−25 років без додаткових умов створення робочих місць.
Також продовжують діяти покращені умови для грантових проєктів у сферах дошкільної освіти та креативної індустрії, а також ті, які реалізуються у прифронтових областях. Строк реалізації гранту — 3 роки.
Крім цього, з 2026 року розшириться команда уповноважених банків, які обслуговуватимуть клієнтів програми «Власна справа».
Після технічної реалізації доєднаються ще «ПриватБанк» та «Сенс Банк»
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Україні планують переформатувати державну програму «Власна справа». Держава має намір підтримувати бізнеси, що демонструють зростання, надаючи їм нові гранти без необхідності чекати повного погашення податкових зобов’язань.
