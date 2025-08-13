«Власна справа»: які галузі найчастіше обирають бізнесмени — Finance.ua

«Власна справа»: які галузі найчастіше обирають бізнесмени Сьогодні 13:36

Переможці програми «Власна справа», які подали заявки на гранти між 7 та 20 липня 2025 року, вже наближаються до втілення своїх бізнес-ідей.

Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Чимало українців уже скористалося підтримкою, щоб реалізувати свої бізнес-ініціативи, започаткувати власну справу та створити нові робочі місця.

За результатами чотирнадцятої хвилі програми 2025 року, 462 підприємці отримають мікрогранти на загальну суму 126 мільйонів гривень на запуск або розвиток бізнесів, що сприятиме створенню майже 740 нових робочих місць. Файл з переліком номерів заяв переможців можна завантажити тут

Топ-5 сфер діяльності, в яких переможці здійснюють або планують розпочати свій бізнес:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів (34%);

переробна промисловість (15%);

тимчасове розміщення й організація харчування (13%);

освіта (6%);

професійна, наукова та технічна діяльність (5%).

Лідери серед регіонів — це Київщина (15%), Львівщина (10%), Івано-Франківщина (7%), Сумщина та Харківщина (6%).

Більшість учасників програми мають вищу освіту — таких 73%. Ще 12% здобули середню спеціальну освіту.

Гранти молоді

У межах молодіжного напряму програми, гранти до 150 тисяч гривень отримають 33 українці віком 18 до 25 років. Ці кошти сприятимуть втіленню бізнес-ідей, покриттю витрат на оренду, придбанню обладнання та запуску власного бізнесу.

Читайте також Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес

За майже рік дії молодіжної грантової програми 460 молодих підприємців отримали можливість реалізувати свої проєкти та зробити суттєвий внесок у розвиток економіки України.

За період реалізації програми «Власна справа» з 2022 року було надано 28 тисяч мікрогрантів і створено або знаходяться на етапі створення 51 тисяча нових робочих місць.

Гранти ветеранам

У межах ветеранського напряму програми «Власна справа» 14 хвилі 59 переможців. Вони отримають грантів на суму 28 мільйонів гривень для запуску чи розвитку власного бізнесу. Завдяки цьому з’явиться 114 нових робочих місць. Середній розмір гранту становив 478 тисяч гривень.

Серед переможців — 49% є учасниками бойових дій, 46% — члени сім’ї учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та 5% — люди з інвалідністю внаслідок війни. Переважна більшість — до 70% грантоотримувачів мають вищу освіту.

Читайте також Ветерани можуть безкоштовно опанувати логістичні професії: деталі програми

З моменту запуску ветеранського напряму програми у квітні 2023 року понад 2 тисячі українців втілили свої бізнес-ідеї. У процесі створення 4 тисяч нових робочих місць. Так, 31% грантерів відкрили магазини та майстерні, 15% — кафе або кав’ярні, 14% — виробляють товари, ще 9% надають послуги. Файл з переліком номерів заяв переможців по ветеранських грантах можна завантажити тут

Нагадуємо, що в рамках програми «Власна справа » від Міністерства економіки України та Державної служби зайнятості, можна отримати мікрогранти до 250 тисяч гривень на відкриття або розширення бізнесу. Підприємці з восьми прифронтових областей (Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Сумської) можуть отримати грант до 500 тияч гривень на розвиток власної справи. Передбачено грант до 1 мільйона гривень на створення приватного закладу дошкільної освіти. Також до 1 мільйона гривень можуть отримати учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їхнього подружжя, в рамках ветеранського направлення . Молодь віком до 25 років може отримати грант розміром до 150 тисяч гривень. Подати заявку можна через портал Дія.

