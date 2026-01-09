0 800 307 555
Google додає нові ШІ-функції у Gmail та переходить у «епоху Gemini»

Google оголосила про запуск нової вкладки AI Inbox у Gmail, яка використовує модель Gemini для аналізу листів і формування зведень із ключових тем та завдань. Нові можливості є частиною переходу Gmail у так звану «епоху Gemini».
AI Inbox використовує модель Gemini для аналізу листів у поштовій скриньці користувача та автоматично формує список ключових дій і важливих тем. Система визначає завдання на основі контексту повідомлень і пропонує швидкий доступ до листів, які потребують уваги. Кожна рекомендація відсилатиме до конкретного листа, щоб користувач міг перевірити зміст і контекст.
Google зазначає, що нові інструменти створені для зменшення перевантаження пошти та спрощення щоденної роботи з листами. AI Inbox доповнює вже наявні функції Gemini у Gmail, зокрема автоматичні підсумки довгих листувань і допомогу з написанням електронних листів.
Компанія підкреслює, що ШІ-функції в Gmail працюють з урахуванням вимог до приватності. Дані з поштової скриньки не використовуються для навчання базових моделей штучного інтелекту, а користувачі можуть вимкнути ШІ-інструменти в налаштуваннях сервісу. Водночас Google застерігає, що ШІ-системи можуть припускатися помилок, і рекомендує перевіряти запропоновані дії.
Разом із запуском AI Inbox компанія Google зробила доступними для всіх користувачів Gmail кілька AI-функцій на базі Gemini, які раніше були доступні лише в межах платних тарифів Workspace та індивідуальних підписок. Йдеться насамперед про інструмент Help Me Write, який дозволяє створювати або редагувати електронні листи за текстовим запитом користувача, а також про AI Overviews для поштових ланцюжків, що автоматично формують коротке резюме довгих листувань без необхідності прокручувати всю історію повідомлень.
Крім цього, Gemini тепер може допомагати з пошуком інформації у вхідній пошті, відповідати на запити на кшталт «про що цей лист» або «що потрібно зробити», а також підсумовувати окремі повідомлення без ручного запуску команд. Усі ці можливості інтегровані безпосередньо в інтерфейс Gmail і працюють у фоновому режимі.
Водночас розширені інструменти, такі як стилістичне редагування текстів, глибокий AI-пошук по всій поштовій скриньці та створення тематичних зведень із кількох листів, залишаються доступними лише для передплатників тарифів Google Pro та Ultra.
AI Inbox наразі запускається поступово і перебуває на етапі бета-тестування.
За матеріалами:
mezha.media
