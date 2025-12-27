0 800 307 555
Google дозволить змінити адресу Gmail без втрати облікового запису

Технології&Авто
30
Компанія Google найближчим часом дозволить користувачам змінювати адресу електронної пошти з доменом @gmail.com. Раніше для цього було потрібно створити новий акаунт.
Про це компанія повідомила на сторінці підтримки, передає Business Standard.
Користувачі зможуть змінити своє ім’я в Gmail, не втрачаючи той самий обліковий запис Google. Після цього стара адреса стане додатковою — усі листи, надіслані як на стару, так і на нову адресу, приходитимуть в одну поштову скриньку.
Увійти в сервіси Google — Gmail, YouTube, Google Maps, Диск чи Google Play — можна буде з будь-якої з цих адрес. У компанії наголошують, що жодні дані не зникнуть. Під час реєстрації новий користувач не зможе використати чужу стару адресу.
Після зміни адресу не можна буде корегувати або видаляти її протягом 12 місяців. Загалом один акаунт зможе змінити адресу Gmail не більше ніж три рази. Також у деяких старих сервісах може й надалі відображатися стара пошта.
Функція зʼявиться не в усіх одночасно — Google відкриватиме її для користувачів поступово. Змінити адресу можна буде в налаштуваннях розділу «Мій акаунт».
За матеріалами:
theБабель
