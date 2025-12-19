Google презентувала свою найшвидшу ШІ-модель Gemini 3 Flash для роботи з фото і відео Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Google презентувала свою найшвидшу ШІ-модель Gemini 3 Flash для роботи з фото і відео

Компанія Google представила нову модель штучного інтелекту Gemini 3 Flash, яка спеціалізується на оперативному вирішенні повсякденних справ та роботи з фото і відео.

Про це повідомляє Google.

Нова версія вже стала основною моделлю у застосунку Gemini та інтегрована в пошук Google. Користувачі можуть завантажувати начерки або відеоролики та отримати від ШІ детальні пояснення чи поради.

Серед унікальних можливостей — здатність генерувати прототипи мобільних застосунків на основі лише текстового опису.

Модель вже інтегрована в інструментарій таких гігантів, як Figma, Cursor, Latitude та JetBrains. Завдяки низькій вартості (0,5 долара за 1 млн вхідних токенів) та високій продуктивності, Flash-версія є ідеальним рішенням для автоматизації масштабних бізнес-процесів.

Gemini 3 Flash досягла показника 90,4% у тесті на рівень доктора філософії GPQA Diamond та 33,7% у Humanity’s Last Exam, що дозволяє їй конкурувати з набагато більшими системами. Модель може фокусуватися довше на складних завданнях, проте витрачає в середньому на 30% менше токенів, ніж версія 2.5 Pro, для точного виконання щоденних запитів.

Також раніше Google розширила екосистему, додавши платформу Opal для створення ШІ-застосунків без коду та підтримку документів із NotebookLM.

Економічна Правда За матеріалами:

