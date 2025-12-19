0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google презентувала свою найшвидшу ШІ-модель Gemini 3 Flash для роботи з фото і відео

Технології&Авто
21
Google презентувала свою найшвидшу ШІ-модель Gemini 3 Flash для роботи з фото і відео
Google презентувала свою найшвидшу ШІ-модель Gemini 3 Flash для роботи з фото і відео
Компанія Google представила нову модель штучного інтелекту Gemini 3 Flash, яка спеціалізується на оперативному вирішенні повсякденних справ та роботи з фото і відео.
Про це повідомляє Google.
Нова версія вже стала основною моделлю у застосунку Gemini та інтегрована в пошук Google. Користувачі можуть завантажувати начерки або відеоролики та отримати від ШІ детальні пояснення чи поради.
Серед унікальних можливостей — здатність генерувати прототипи мобільних застосунків на основі лише текстового опису.
Читайте також
Модель вже інтегрована в інструментарій таких гігантів, як Figma, Cursor, Latitude та JetBrains. Завдяки низькій вартості (0,5 долара за 1 млн вхідних токенів) та високій продуктивності, Flash-версія є ідеальним рішенням для автоматизації масштабних бізнес-процесів.
Gemini 3 Flash досягла показника 90,4% у тесті на рівень доктора філософії GPQA Diamond та 33,7% у Humanity’s Last Exam, що дозволяє їй конкурувати з набагато більшими системами. Модель може фокусуватися довше на складних завданнях, проте витрачає в середньому на 30% менше токенів, ніж версія 2.5 Pro, для точного виконання щоденних запитів.
Також раніше Google розширила екосистему, додавши платформу Opal для створення ШІ-застосунків без коду та підтримку документів із NotebookLM.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems