Google обмежує безплатні генерації в Gemini та Nano Banana
Google обмежила кількість безплатних генерацій своїх AI-моделей Nano Banana Pro та Gemini 3 Pro через зростання навантаження на інфраструктуру.
Про це повідомляє 9to5Google.
Компанія Google оновила правила використання своїх AI-моделей і зменшила кількість безплатних генерацій для користувачів без підписки. Як зазначає 9to5Google, модель Nano Banana Pro тепер дозволяє лише дві генерації зображень на день замість трьох, як було раніше. У компанії пояснили, що причиною стали високий попит і збільшення навантаження на інфраструктуру.
Оновлення торкнулися і Gemini 3 Pro. На старті після релізу 18 листопада модель гарантувала 5 безплатних запитів на день, аналогічно до попередньої версії Gemini 2.5 Pro. Тепер Google перевела доступ у категорію «базового» рівня: кількість доступних запитів більше не фіксована і залежить від завантаження сервісів.
Читайте також
У компанії підкреслюють, що зміни не стосуються користувачів платних тарифів:
- Google AI Pro — 100 запитів на день;
- Google AI Ultra — 500 запитів на день.
Модель Nano Banana, запущена наприкінці серпня, швидко набула популярності серед користувачів. Лише за два тижні через неї створили понад 500 млн зображень, а застосунок Gemini отримав понад 23 млн нових користувачів.
Gemini очолив рейтинг безплатних застосунків Apple у США та Великій Британії, залишивши позаду ChatGPT та інші топові сервіси, зокрема Threads і Temu.
Поділитися новиною
Також за темою
Google обмежує безплатні генерації в Gemini та Nano Banana
Samsung та Apple готуються до підвищення цін на флагмани у 2026 році
YouTube дозволить користувачам персоналізувати головну стрічку
Чому у 2026 році буде вигідно купувати вживані електромобілі
Signal додає захищені резервні копії на iOS
Названо 5 найкращих електромобілів для зимових поїздок (фото)