Google обмежує безплатні генерації в Gemini та Nano Banana

Технології&Авто
11
Google обмежує безплатні генерації в Gemini та Nano Banana
Google обмежує безплатні генерації в Gemini та Nano Banana
Google обмежила кількість безплатних генерацій своїх AI-моделей Nano Banana Pro та Gemini 3 Pro через зростання навантаження на інфраструктуру.
Про це повідомляє 9to5Google.
Компанія Google оновила правила використання своїх AI-моделей і зменшила кількість безплатних генерацій для користувачів без підписки. Як зазначає 9to5Google, модель Nano Banana Pro тепер дозволяє лише дві генерації зображень на день замість трьох, як було раніше. У компанії пояснили, що причиною стали високий попит і збільшення навантаження на інфраструктуру.
Оновлення торкнулися і Gemini 3 Pro. На старті після релізу 18 листопада модель гарантувала 5 безплатних запитів на день, аналогічно до попередньої версії Gemini 2.5 Pro. Тепер Google перевела доступ у категорію «базового» рівня: кількість доступних запитів більше не фіксована і залежить від завантаження сервісів.
У компанії підкреслюють, що зміни не стосуються користувачів платних тарифів:
  • Google AI Pro — 100 запитів на день;
  • Google AI Ultra — 500 запитів на день.
Модель Nano Banana, запущена наприкінці серпня, швидко набула популярності серед користувачів. Лише за два тижні через неї створили понад 500 млн зображень, а застосунок Gemini отримав понад 23 млн нових користувачів.
Gemini очолив рейтинг безплатних застосунків Apple у США та Великій Британії, залишивши позаду ChatGPT та інші топові сервіси, зокрема Threads і Temu.
За матеріалами:
vctr.media
