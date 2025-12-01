Volkswagen хоче розробляти електромобілі в Китаї: у компанії розкрили плани на мільярди євро Сьогодні 05:02 — Технології&Авто

Volkswagen хоче розробляти електромобілі в Китаї: у компанії розкрили плани на мільярди євро

Китайський підрозділ Volkswagen оголосив про завершення масштабного розширення свого технологічного хабу в Хефеї вартістю 3 млрд євро.

Це фактично надає компанії можливість уперше повністю розробляти автомобілі за межами Німеччини, повідомляє УкрАвтопром.

Оновлений центр Volkswagen China Technology Company має площу 100 тисяч квадратних метрів та містить понад сотню високотехнологічних лабораторій. Тут працюють близько 3 тисяч інженерів та розробників, які мають змогу створювати й випробовувати нові платформи, акумуляторні системи, силові агрегати та програмне забезпечення для майбутніх моделей.

Читайте також Volkswagen інвестує в штучний інтелект до мільярда євро

У компанії заявили, що планують активізувати свою присутність на китайському ринку електромобілів. Volkswagen має намір представити 30 нових моделей авто у КНР до 2030 року.

Ключову роль у цьому відіграватиме нова архітектура China Electric Architecture, яка буде представлена у 2027 році, а також нова базова платформа для китайських моделей, вихід якої заплановано на наступний рік.

Коментарі За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.