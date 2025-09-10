Volkswagen інвестує в штучний інтелект до мільярда євро Сьогодні 22:34 — Технології&Авто

Volkswagen інвестує в штучний інтелект до мільярда євро

Німецький автовиробник Volkswagen заявив, що інвестує до мільярда євро у штучний інтелект до 2030 року, впроваджуючи цю технологію в усі сфери свого бізнесу, щоб заощадити мільярди коштів.

Про це повідомляє Reuters

У компанії розповіли, що інвестиції Volkswagen будуть спрямовані на розробку автомобілів із підтримкою штучного інтелекту, його промислове застосування та розширення високопродуктивної ІТ-інфраструктури.

У Volkswagen також додали, що очікувана економія коштів становитиме до 4 мільярдів євро вже до 2035 року.

Зазначається, що нині німецька група переживає глибокі зміни на своїх двох основних ринках — у Китаї та ФРН, зокрема в Німеччині відбуваються значні скорочення витрат, але водночас компанія повертається до роботи над новими моделями авто.

Минулої неділі компанія представила концепцію нового невеликого електричного позашляховика ID. CROSS, що є частиною прагнення автовиробника пропонувати доступні автомобілі на акумуляторних батареях.

Volkswagen заявив, що штучний інтелект значно прискорить процес розробки нових моделей автомобілів та технологій.

