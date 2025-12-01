Xiaomi YU7 обійшов Tesla Model Y за популярністю Сьогодні 06:22 — Технології&Авто

Електричний кросовер Xiaomi YU7 швидко зміцнює свої позиції на китайському ринку. Лише кілька місяців минуло з моменту його появи, а модель вже демонструє бурхливе зростання продажів і навіть зуміла обійти Tesla Model Y у жовтні.

Тим часом, закордонні покупці продовжують чекати, коли Xiaomi виведе свої електромобілі за межі Китаю.

За даними компанії, минулого місяця в країні було реалізовано 48 654 автомобілі Xiaomi, з яких 33 662 припали на YU7. Це дозволило новому кросоверу впевнено обійти седан SU7. Для порівняння, Tesla у жовтні поставила близько 61 500 Model Y, але значна частина — понад 35 тисяч — була відправлена ​​на експорт, залишивши китайському ринку лише приблизно 26 100 машин.

З моменту початку поставок YU7 у липні загальний продаж моделі досяг приблизно 70 тисяч одиниць. Такий темп для новачка галузі говорить про те, що кросовер швидко знайшов відгук серед китайських покупців, запропонувавши їм поєднання технологій, дизайну та конкурентної ціни.

На тлі цього успіху Xiaomi оголосила про запуск нової програми кастомізації, представивши на автосалоні в Гуанчжоу ефектну версію YU7 Max у відтінку Crystal Purple. Компанія планує запровадити більше сотні нових варіантів фарбування протягом найближчих трьох років, фактично створивши аналог преміальних програм персоналізації рівня Porsche Paint to Sample.

Вартість індивідуального забарвлення починається від 11 000 юанів (близько 1500 доларів). Крім кольору кузова, клієнти зможуть вибрати різні варіанти колісних дисків, пофарбовані в різні відтінки гальмівні супорти Brembo, а також екстравагантні опції — наприклад, 24-каратні золоті значки або спеціальні версії карбонових елементів.

