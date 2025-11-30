0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

YouTube дозволить користувачам персоналізувати головну стрічку

Технології&Авто
16
YouTube дозволить користувачам персоналізувати головну стрічку
YouTube дозволить користувачам персоналізувати головну стрічку
YouTube тестує нову функцію «Ваш персональний фід», яка має розв’язати проблему хаотичної домашньої стрічки та нерелевантних рекомендацій.
Про це пише TechCrunch.
Читайте також
Часто алгоритм платформи неправильно розуміє наміри користувача: достатньо переглянути кілька відео на певну тему — і стрічка перетворюється на потік подібного контенту, який не завжди відповідає реальним інтересам.
У межах експерименту поруч із кнопкою «Головна» з’являється новий розділ, де можна вручну вводити підказки щодо бажаних тем. Це дозволяє не просто пасивно отримувати рекомендації, а самим спрямовувати алгоритм.
Наприклад, якщо користувач хоче бачити більше відео про кулінарію чи технології, він вводить відповідну підказку — і YouTube починає частіше пропонувати такий контент.
Читайте також
Функція може стати зручнішою альтернативою стандартним інструментам «Не цікаво» чи «Не рекомендувати канал», оскільки дає змогу формувати стрічку точніше й швидше.
Хоча поки не зрозуміло, наскільки вона буде популярною, можливість персоналізації може значно покращити користувацький досвід.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems