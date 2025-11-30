YouTube дозволить користувачам персоналізувати головну стрічку
YouTube тестує нову функцію «Ваш персональний фід», яка має розв’язати проблему хаотичної домашньої стрічки та нерелевантних рекомендацій.
Про це пише TechCrunch.
Часто алгоритм платформи неправильно розуміє наміри користувача: достатньо переглянути кілька відео на певну тему — і стрічка перетворюється на потік подібного контенту, який не завжди відповідає реальним інтересам.
У межах експерименту поруч із кнопкою «Головна» з’являється новий розділ, де можна вручну вводити підказки щодо бажаних тем. Це дозволяє не просто пасивно отримувати рекомендації, а самим спрямовувати алгоритм.
Наприклад, якщо користувач хоче бачити більше відео про кулінарію чи технології, він вводить відповідну підказку — і YouTube починає частіше пропонувати такий контент.
Функція може стати зручнішою альтернативою стандартним інструментам «Не цікаво» чи «Не рекомендувати канал», оскільки дає змогу формувати стрічку точніше й швидше.
Хоча поки не зрозуміло, наскільки вона буде популярною, можливість персоналізації може значно покращити користувацький досвід.
