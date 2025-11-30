YouTube дозволить користувачам персоналізувати головну стрічку Сьогодні 06:07 — Технології&Авто

YouTube тестує нову функцію «Ваш персональний фід», яка має розв’язати проблему хаотичної домашньої стрічки та нерелевантних рекомендацій.

Про це пише TechCrunch.

Часто алгоритм платформи неправильно розуміє наміри користувача: достатньо переглянути кілька відео на певну тему — і стрічка перетворюється на потік подібного контенту, який не завжди відповідає реальним інтересам.

У межах експерименту поруч із кнопкою «Головна» з’являється новий розділ, де можна вручну вводити підказки щодо бажаних тем. Це дозволяє не просто пасивно отримувати рекомендації, а самим спрямовувати алгоритм.

Наприклад, якщо користувач хоче бачити більше відео про кулінарію чи технології, він вводить відповідну підказку — і YouTube починає частіше пропонувати такий контент.

Функція може стати зручнішою альтернативою стандартним інструментам «Не цікаво» чи «Не рекомендувати канал», оскільки дає змогу формувати стрічку точніше й швидше.

Хоча поки не зрозуміло, наскільки вона буде популярною, можливість персоналізації може значно покращити користувацький досвід.

