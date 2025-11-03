0 800 307 555
YouTube надасть співробітникам виплати за добровільне звільнення

YouTube надасть співробітникам виплати за добровільне звільнення
YouTube надасть співробітникам виплати за добровільне звільнення
YouTube пропонує працівникам добровільно залишити компанію з виплатою компенсацій і консолідує роботу навколо трьох блоків: «продукти для глядачів», «продукти для авторів і спільнот» і «підпискові продукти».
Про програму та нову структуру стало відомо з внутрішнього звернення CEO Ніла Мохана, повідомляє Engadget.
У напрямі «для глядачів» команда зосередиться на пошуку й рекомендаціях, утриманні аудиторії, покращенні перегляду на телевізорах і політиках безпеки контенту. Блок «для авторів і спільнот» відповідатиме за інструменти створення (включно з генеративним ШІ), Shorts, Live і підтримку креаторів.
Команда «підписок» сфокусується на зростанні YouTube Premium, Music та OTT-сервісу YouTube TV. Такий поділ має пришвидшити ухвалення рішень і запуск функцій без дублювання робіт між командами.
Запропоновані «добровільні виходи» — це не викуп акцій у співробітників, а саме грошові пакети для тих, хто готовий піти за домовленістю. Деталі пакетів у листі не розкривалися. Зазвичай такі програми включають одноразову виплату та збереження частини пільг протягом перехідного періоду.
Так компанія хоче дати людям, які планують зміни, можливість вийти на прийнятних умовах, а самим, своєю чергою швидше перебудувати структуру без списків «скорочуваних посад».
YouTube підкреслює масштаб екосистеми: сервіс уже два роки поспіль лідирує серед стримінгових платформ у США, має 125 млн передплатників Premium і Music, ще 8 млн у YouTube TV, а сукупні виплати авторам і правовласникам перевищили $100 млрд. Оновлена організація повинна напряму підтримати ці напрямки: покращувати релевантність рекомендацій, спростити шлях автора до інструментів монетизації та підсилити конверсію в підписки.
Payment systems