Казна та Політика
43
В Україні стартує тестування системи електронної ТТН
В Україні стартує тестування системи електронної ТТН
У понеділок, 3 листопада, починається прийом заявок від операторів електронного документообігу на тестування системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Це потрібно для того, щоб оператори могли повноцінно підключитися до системи та надавати бізнесу послуги з формування і використання електронних ТТН.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
У грудні бізнес зможе користуватися е-ТТН від операторів, які до того часу пройдуть тестування і будуть підключені до системи. Для реалізації проєкту команда Мінрозвитку створила дорожню карту поступового впровадження е-ТТН.
Технічним адміністратором системи визначено державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки».

Як відбуватиметься авторизація операторів

Порядок авторизації операторів ЕДО визначений правилами функціонування системи е-ТТН. Для швидкого підключення до тестування підготовлено спеціальний чеклист із галузевими та технічними вимогами, яким має відповідати оператор.
Після приєднання операторів у грудні 2025 року очікується реєстрація перших електронних ТТН.
Мінрозвитку, Укртрансбезпека та технічний адміністратор синхронізують свої системи, щоб з грудня інспектори могли перевіряти електронні ТТН без потреби мати паперову версію документа. Електронна накладна матиме таку ж юридичну силу, тому дублювання не знадобиться.
Інфографіка: mindev.gov.ua
Інфографіка: mindev.gov.ua

Подальші кроки впровадження

До травня 2026 року планується запровадити в системі акти коригування ТТН та завершити основну модернізацію. До кінця 2026 року мають завершити роботу над спеціальними формами е-ТТН.
Оновлена система зможе обробляти щонайменше 1 мільйон транзакцій на добу та масштабуватись відповідно до потреб бізнесу.
Паралельно Мінрозвитку разом із бізнесом та народними депутатами працює над законодавчим врегулюванням обов’язкового використання е-ТТН. До кінця 2026 року планується визначити терміни запровадження обов’язковості для перевезень і перехідний період.

Що це дасть бізнесу та державі

Для компаній перехід на електронні ТТН означатиме менше витрат, менше паперів і швидші розрахунки між сторонами. Для держави це підвищення прозорості у сфері перевезень, ефективніший контроль за вантажами, запобігання нелегальним перевезенням і перенавантаженню доріг, а також боротьба з ухиленням від сплати податків.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Payment systems