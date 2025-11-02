Бюджетний дефіцит України може сягнути $53 млрд до 2028 року — KSE Institute Сьогодні 20:10 — Казна та Політика

Бюджетний дефіцит України може сягнути $53 млрд до 2028 року — KSE Institute

Україні терміново потрібне додаткове зовнішнє фінансування, оскільки затяжна війна збільшує витрати на оборону і відновлення енергетики, послаблює платіжний баланс та стримує економічне зростання.

Про це повідомляє центр CASE Україна, посилаючись на дані KSE Institute.

Фінансовий розрив та резерви

За оцінками аналітиків, сукупний бюджетний розрив у 2025−2028 роках оцінюється у $53,3 млрд. Це майже удвічі більше, ніж прогнозувалось у липні ($27,8 млрд).

Для порівняння: оцінка МВФ — $65 млрд за 2026−2029 роки.

Водночас міжнародні резерви можуть скоротитися з $43,5 млрд до $12,4 млрд через відтік зовнішньої допомоги та торговельний дефіцит. Це падіння у 3,5 раза та лише 1,4 місяця імпорту покриття (проти 5,5 місяця зараз).

«Без нового механізму допомоги (передусім — обговорюваного репараційного кредиту на €140 млрд під 0% та з погашенням після репарацій від рф) — боргова стійкість опиниться під загрозою», — йдеться у повідомленні.

Зростання економіки: короткостроково слабке, після війни — швидше

Через слабку динаміку у першій половині року (лише 0,8% р/р) та нові атаки рф по енергетиці прогноз зростання ВВП на 2025 рік знижено до 2% (було 2,6%), а на 2026 — до 2,6% (було 3,1%).

Після завершення війни можливе прискорення — до 4,3% у 2027 році та 5,9% у 2028-му.

Проте головним драйвером буде не споживання, а інвестиційне відновлення.

Прямі іноземні інвестиції у 2025 р. падають -62% р/р — сигнал, що підготовка до відбудови ще надто повільна.

Торговий дефіцит — найуразливіше місце

KSE прогнозує, що у 2025 році дефіцит торгівлі товарами сягне $42 млрд, що майже дорівнює усі валютним резервам 2024 року.

Навіть після війни дефіцит залишатиметься високим — близько $38 млрд у 2028 році.

Фінанси держави: критична залежність від зовнішньої допомоги

За словами аналітиків, витрати на оборону у 2025−2026 роках становитимуть $83−86 млрд/рік. Це майже на $10 млрд більше, ніж у попередніх прогнозах.

Додатково: +$14,5 млрд на соціальну підтримку.

Навіть з урахуванням додаткових доходів (+$29,5 млрд) залишок дефіциту — $143,2 млрд за чотири роки.

Доступне фінансування — $89,4 млрд, що й формує розрив $53,3 млрд.

У разі, якщо покривати прогалину лише боргами, держборг зріс би до ~95% ВВП — неприйнятний рівень. Тому потрібен саме безвідсотковий репараційний механізм.

Інфляція, курс та ринок праці

Інфляція знижується й стабілізувалася біля 11−13%, завдяки політиці НБУ.

Курс гривні утримується на рівні 41−42 грн/дол., але у 2026 році очікується ослаблення до ~45 грн/дол.

Безробіття падає з 20,6% у 2022 р. до 10,6% у 2025 р., заробітні плати зростають темпами ~10%.

За словами аналітиків, хоча Україна демонструє стійкість, але ресурс цієї стійкості швидко вичерпується.

Без додаткового структурного фінансування та репараційного механізму резерви різко скоротяться, торгівельний дефіцит залишиться хронічним, а держборг ризикує стати некерованим.

Після війни можливе швидке зростання (5−6% на рік), але лише за умови великого припливу інвестицій та правильної архітектури міжнародної підтримки.

