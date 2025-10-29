Dragon Capital дали прогнози щодо економічного зростання України до 2026 року (таблиця) Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Економіка України продовжувала зростати в першій половині 2025 р. завдяки стійкому споживчому попиту, подальшому розширенню внутрішнього військового виробництва та «енергетичному» перемир’ю.

Про це йдеться в прогнозі Dragon Capital, який надали finance.ua.

Проте темпи зростання сповільнились на фоні втрат виробничих потужностей, вичерпування попередніх рушіїв зростання (макроекономічна стабілізація та повноцінне відновлення роботи Чорноморських портів) та високого дефіциту робочої сили.

Також починаючи з червня на темпи зростання реального ВВП негативно впливала затримка збору врожаю зернових через несприятливі погодні умови.

Тож зростання реального ВВП сповільнилось до 0,8% р/р в першій половині 2025 р. з 2,9% в 2024 р. та 5,5% в 2023 р.

Негативні фактори

Відновлення російських атак на критичну інфраструктуру буде головним негативним фактором для економіки на прогнозному горизонті. Натомість економічну активність підтримуватиме додатковий бюджетний стимул, який стає можливим завдяки більшому зовнішньому фінансуванню.

Дефіцит бюджету

За оновленим прогнозом дефіцит бюджету сектору держуправління в цьому році сягне рекордних $50 млрд і, ймовірно, залишиться таким самим високим у 2026 р., порівняно з $44 млрд у попередньому прогнозі. Тимчасову підтримку зростанню реального ВВП у четвертому кварталі 2025 р. також надаватиме сектор сільського господарства завдяки прискоренню збору врожаю.

Зважаючи на ці фактори, знижено наш прогноз зростання ВВП у 2025 р. на 0,3 в.п. до 1,7% р/р, і прогноз ВВП у 2026 р. — на 0,5 в.п. до 1,0% р/р у 2026 р., проте через значну невизначеність щодо масштабу потенційних руйнувань критичної інфраструктури, ризики подальшого погіршення прогнозу залишаються високими.

«Ми підтверджуємо нашу минулу оцінку зростання ВВП на 5% р/р у 2026 р. у разі досягнення стійкого перемир’я на початку наступного року завдяки зростанню споживання та відновленню інвестиційної активності на тлі зниження безпекових ризиків, часткового повернення біженців та початку відбудови, яке буде забезпечено достатнім зовнішнім ресурсом. За нашими розрахунками, ці фактори переважать негативний вплив на економіку від скорочення оборонних витрат з бюджету» — резуюмували в Dragon Capital.

За оновленим прогнозом, курс гривні сягне 43,0 грн/дол. США до кінця 2025 р. і 44,0 грн/дол. США до кінця 2026 р., порівняно з 43,5 і 46,0, очікуваними раніше.

