Трамп вважає, що США повернуть усі кошти, витрачені на Україну

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні наразі «нічого не коштує» Сполученим Штатам. За його словами, на відміну від попередньої адміністрації, нинішня політика дозволяє не лише уникнути втрат, а й отримувати прибуток.
Про це він сказав під час спілкування з пресою, передає УНІАН.
«Ми заробляємо гроші, на відміну від Байдена. Байден дав 350 млрд доларів, просто віддав їх», — заявив Трамп.

Повернення коштів через угоду щодо корисних копалин

Трамп вважає, що США зможуть повернути всі кошти, витрачені на підтримку України, завдяки угоді щодо корисних копалин.
За його словами, домовленості у сфері рідкоземельних металів уже дозволили США повернути значну частину витрачених коштів.
«Я повернув значну частину, тому що ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, увійшли у сферу рідкоземельних металів, і ми повернемо багато цих грошей. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші», — сказав президент США.

Очікування мирних домовленостей

Також Трамп висловив сподівання, що угоди щодо мирного врегулювання між Україною та росією вдасться досягти у недалекому майбутньому.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав: Трамп неодноразово заявляв, що Вашингтон витратив $350 мільярдів на підтримку України у війні з росією. Однак ця цифра значно перевищує офіційні дані Пентагону та міжвідомчої наглядової групи США, яка відстежує асигнування США Україні.
Так, з 24 лютого 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів, за даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу. Також США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів.
Ще близько 58 мільярдів доларів спрямували безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або ж шляхом прямих інвестицій у промисловість.
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
