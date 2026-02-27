У 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної: скільки туристичного збору сплатили ФОПи та компанії Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Податки з туризму б"ють рекорди

Майже на третину більше, ніж у 2024 році, та у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної — 359 млн грн туристичного збору отримали місцеві бюджети у 2025 році за даними Державної податкової служби.

Про це йдеться в дослідженні ОпенДатабот.

Хоча й 55% туристичного збору сплатили компанії, проте їх частка більша лише у 7 регіонах.

Київ, Львівщина та Івано-Франківщина стали центрами туризму торік.

55% надходжень сплатили компанії — 200 млн грн, ще 159 млн грн туристичного збору припадає на фопи. Водночас у більшості регіонів саме підприємці формують більшу частку туристичного збору. Компанії переважають лише у 7 областях.

Найбільша різниця на Черкащині, де 84% збору сплатили компанії та лише 16% — фопи. У Києві співвідношення становить 81% до 19% на користь компаній. Натомість у Чернівецькій області картина протилежна: 89% надходжень забезпечили підприємці й лише 11% — компанії.

П’яту частину від усього турзбору у країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва: 70,6 мільйона гривень.

На Львівщину припадає 63,15 млн гривень (18%), а трійцю найбільш запитаних у туристів регіонів замикає Івано-Франківщина: 46,17 млн гривень (13%).

Найбільше за рік зросли

Надходження до місцевих бюджетів на Рівненщині — у 1,6 раза. У прифронтовій Сумщині сума туристичного збору збільшилась у 1,5 раза, а у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Миколаївщині — у 1,4 раза. Якщо ж порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення, то справжні рекорди встановили: Івано-Франківщина, де надходження зросли у 4,5 раза, та Чернівецька область із приростом у 4,3 раза.

Окрім регіонів активних бойових дій, ще значно скоротились суми турстичного збору, порівняно з 2021 роком, на Миколаївщині (-75%), Одещині (-25%), Харківщині (-59%) та Чернігівщині (-17%).

