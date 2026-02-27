0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної: скільки туристичного збору сплатили ФОПи та компанії

Казна та Політика
30
Податки з туризму б"ють рекорди
Податки з туризму б"ють рекорди
Майже на третину більше, ніж у 2024 році, та у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної — 359 млн грн туристичного збору отримали місцеві бюджети у 2025 році за даними Державної податкової служби.
Про це йдеться в дослідженні ОпенДатабот.
Хоча й 55% туристичного збору сплатили компанії, проте їх частка більша лише у 7 регіонах.
Київ, Львівщина та Івано-Франківщина стали центрами туризму торік.
У 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної: скільки туристичного збору сплатили ФОПи та компанії
55% надходжень сплатили компанії — 200 млн грн, ще 159 млн грн туристичного збору припадає на фопи. Водночас у більшості регіонів саме підприємці формують більшу частку туристичного збору. Компанії переважають лише у 7 областях.
Читайте також
Найбільша різниця на Черкащині, де 84% збору сплатили компанії та лише 16% — фопи. У Києві співвідношення становить 81% до 19% на користь компаній. Натомість у Чернівецькій області картина протилежна: 89% надходжень забезпечили підприємці й лише 11% — компанії.
П’яту частину від усього турзбору у країні сплатили мандрівники, що приїздили до Києва: 70,6 мільйона гривень.
У 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної: скільки туристичного збору сплатили ФОПи та компанії
На Львівщину припадає 63,15 млн гривень (18%), а трійцю найбільш запитаних у туристів регіонів замикає Івано-Франківщина: 46,17 млн гривень (13%).

Найбільше за рік зросли

Надходження до місцевих бюджетів на Рівненщині — у 1,6 раза. У прифронтовій Сумщині сума туристичного збору збільшилась у 1,5 раза, а у Києві, на Тернопільщині, Одещині та Миколаївщині — у 1,4 раза. Якщо ж порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення, то справжні рекорди встановили: Івано-Франківщина, де надходження зросли у 4,5 раза, та Чернівецька область із приростом у 4,3 раза.
Читайте також
Окрім регіонів активних бойових дій, ще значно скоротились суми турстичного збору, порівняно з 2021 роком, на Миколаївщині (-75%), Одещині (-25%), Харківщині (-59%) та Чернігівщині (-17%).
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали про ТОП-5 найкращих місць для подорожей Європою у 2026 році. Мадрид визнали найкращим напрямком Європи для відвідування у 2026 році, незважаючи на складну ситуацію з надмірним туризмом у країні.
Нагадаємо, економна подорож — це не про відмову від зручностей, а про вміння планувати. Правильний вибір дат, раннє бронювання, гнучкий маршрут і прості лайфхаки дозволяють суттєво зменшити витрати, не жертвуючи якістю відпочинку. У статті Finance.ua ділимось найефективнішими способами, які допоможуть витратити менше, але отримати більше вражень.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems