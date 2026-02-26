Скільки українців нині підтримують вступ до ЄС — опитування Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Скільки українців нині підтримують вступ до ЄС — опитування

Рівень підтримки вступу до Європейського Союзу з кінця 2021 року зріс на 20 відсоткових пунктів.

Про це йдеться в результатах опитування соціологічної служби Центру Разумкова за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні.

Якби референдум відбувся найближчим часом, за членство в ЄС проголосували б 75% усіх опитаних та 88% тих, хто планує взяти участь у голосуванні.

Для порівняння, у листопаді-грудні 2021 року вступ підтримували 56% респондентів.

Вік

Динаміка підтримки також залежить від віку: серед молоді до 30 років показник становить 82%, тоді як серед людей віком понад 60 років — 68%.

Серед україномовних громадян інтеграцію підтримують 76%, серед російськомовних — 69,5%.

Очікування

Щодо термінів вступу до ЄС залишаються стриманими. Близько 23% опитаних вважають, що приєднання відбудеться через 5−10 років, 21% прогнозують термін у 3−5 років, а 14% очікують членства упродовж найближчих 1−3 років.

Ще 10% респондентів переконані, що Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу.

Про це Нагадаємо, українці, які перебувають в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом, загалом роблять позитивний внесок у ринки праці й економіку держав-членів і не є тягарем для соціальних систем.Про це заявила спеціальна посланниця ЄС із питань українців Ілва Йоганссон.

За її словами, хоча рівень інтеграції українців у ринок праці відрізняється залежно від країни, загальна тенденція є позитивною, а зайнятість українців у державах-членах зростає.

«Загальна ситуація така, що вони роблять внесок у ринок праці. І я думаю, що в майбутньому це буде ситуація, коли роботодавці в державах-членах хотітимуть їх утримати», — зауважила Йоганссон.

