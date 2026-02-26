0 800 307 555
укр
Україна зберігає макроекономічну стабільність, незважаючи на війну — звіт ЄБРР

Казна та Політика
14
Україна зберігає макроекономічну стабільність, незважаючи на війну росії проти країни.
Про це йдеться в останньому виданні економічного звіту Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Зростання реального ВВП, повільне на початку року, прискорилося до 3,0% до кінця 2025 року, що дає показник за весь рік у 2,0%.
У опублікованому звіті змінено припущення, на якому базується прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році.
Припускаючи, що війна триватиме протягом 2026 року, Банк тепер прогнозує, що реальний ВВП України зросте:
  • на 2,5% цього року,
  • у 2027 році — до 4%.
У попередньому звіті передбачалося припинення вогню та виграш від післявоєнної відбудови, що дозволило прогнозувати зростання у 2026 році на рівні 5,0 відсотка.
«Підтримка макроекономічної стабільності країни є значним, забезпеченим та значною мірою передбачуваним зовнішнім фінансуванням», — йдеться у звіті.
Хоча війна продовжує завдавати значних людських та економічних втрат, влада, бізнес та партнери України продемонстрували потужну здатність стабілізувати економіку за безпрецедентних умов.
Економічні показники у 2025 році були сформовані серйозними обмеженнями воєнного часу.
Дефіцит електроенергії, слабкіше сільськогосподарське виробництво та постійна нестача робочої сили негативно впливали на зростання, тоді як цілеспрямовані атаки Росії на інфраструктуру створили постійні логістичні перешкоди.
Торговельний дефіцит збільшився через скорочення експорту зерна та закінчення дії тимчасових торговельних преференцій Європейського Союзу (ЄС). Прпоте багато секторів продовжували адаптуватися, що відображає високу стійкість та здатність фірм ефективно працювати, незважаючи на потрясіння.
Інфляція, підвищена на початку 2025 року, різко впала у другій половині року, оскільки набули чинності жорсткіша монетарна політика, послаблення тиску на витрати та стабільний обмінний курс. До січня 2026 року інфляція знизилася до 7,4 відсотка.
Центральний банк зберігав обмежувальну позицію протягом 2025 року, перш ніж знизити ставку на 50 базисних пунктів у січні 2026 року.

Прогнози

Хоча за базовим сценарієм, де війна росії проти України продовжиться протягом 2026 року, прогнозується, що зростання реального ВВП становитиме 2,5% цього року, а у 2027 році воно зросте до 4,0% у разі закінчення війни, мирна угода на початку 2026 року суттєво покращить прогноз. Однак дефіцит електроенергії, обмеження робочої сили та слабкість сільськогосподарського виробництва продовжують створювати значні короткострокові ризики.
Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив програму технічного співробітництва New Horizons («Нові горизонти»), спрямовану на стимулювання інноваційних інвестицій в агропродовольчу систему України.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕкономікаВВП
