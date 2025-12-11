0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄБРР профінансує нові проєкти доступного житла у Київській області

Нерухомість
30
ЄБРР профінансує нові проєкти доступного житла у Київській області
ЄБРР профінансує нові проєкти доступного житла у Київській області
Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейська комісія відкривають кредитну лінію обсягом 100 млн євро для підтримки створення масштабованої платформи доступного та енергоефективного орендного житла в Україні.
Проєкт реалізується за ініціативи філантропа Делла Лоя Хансена.
За словами директора ЄБРР з питань нерухомості Влаха Кояковича, ця ініціатива є важливим кроком у впровадженні Стратегії банку щодо сектору нерухомості в Україні та демонструє потенціал приватного сектору у відбудові та забезпеченні довгострокової стійкості країни.
Фінансування спрямоване на забезпечення безпечного й сталого житла для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення, вирішуючи одну з найбільш гострих соціальних проблем.
Програму очолює забудовник і філантроп Делл Лой Хансен, а реалізацією займається заснована ним некомерційна організація «Українська місія Хансена» (HUM). У межах ініціативи «Сходи до процвітання» застосовується поєднання моделей доступної оренди та оренди з правом викупу, що сприяє довгостроковій житловій стабільності та економічній інтеграції переселенців.
Перший транш у розмірі 7,1 млн євро буде спрямований на реалізацію стартової фази проєкту, яка передбачає зведення 182 житлових одиниць. Надалі проєкт планують масштабувати до 1800 будинків у кількох локаціях Київської області до 2029 року.
Європейський Союз підтримує проєкт шляхом надання гарантії першого збитку в межах Інвестиційної програми для України (UIF), що входить до структури Міжнародного фонду допомоги Україні (UF). Забезпечення доступним житлом вразливих верств населення визначено одним із ключових пріоритетів цієї програми. Окрім цього, проєкт отримає технічну допомогу від донорських організацій для посилення соціального та екологічного ефекту.
За матеріалами:
Діло
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems