ЄБРР профінансує нові проєкти доступного житла у Київській області

Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейська комісія відкривають кредитну лінію обсягом 100 млн євро для підтримки створення масштабованої платформи доступного та енергоефективного орендного житла в Україні.

Проєкт реалізується за ініціативи філантропа Делла Лоя Хансена.

За словами директора ЄБРР з питань нерухомості Влаха Кояковича, ця ініціатива є важливим кроком у впровадженні Стратегії банку щодо сектору нерухомості в Україні та демонструє потенціал приватного сектору у відбудові та забезпеченні довгострокової стійкості країни.

Фінансування спрямоване на забезпечення безпечного й сталого житла для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення, вирішуючи одну з найбільш гострих соціальних проблем.

Програму очолює забудовник і філантроп Делл Лой Хансен, а реалізацією займається заснована ним некомерційна організація «Українська місія Хансена» (HUM). У межах ініціативи «Сходи до процвітання» застосовується поєднання моделей доступної оренди та оренди з правом викупу, що сприяє довгостроковій житловій стабільності та економічній інтеграції переселенців.

Перший транш у розмірі 7,1 млн євро буде спрямований на реалізацію стартової фази проєкту, яка передбачає зведення 182 житлових одиниць. Надалі проєкт планують масштабувати до 1800 будинків у кількох локаціях Київської області до 2029 року.

Європейський Союз підтримує проєкт шляхом надання гарантії першого збитку в межах Інвестиційної програми для України (UIF), що входить до структури Міжнародного фонду допомоги Україні (UF). Забезпечення доступним житлом вразливих верств населення визначено одним із ключових пріоритетів цієї програми. Окрім цього, проєкт отримає технічну допомогу від донорських організацій для посилення соціального та екологічного ефекту.

