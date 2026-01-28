0 800 307 555
Іпотека під 3% запрацювала для всіх військових

Мобілізовані військовослужбовці тепер можуть скористатися держпрограмою "єОселя" під 3%
Програма «єОселя» стала доступнішою для військовослужбовців. Відтепер пільгову іпотеку під 3% річних можуть оформлювати не лише контрактники, а й мобілізовані військові. Відповідна норма діє з 11 січня.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Банки вже почали приймати та оформлювати перші заявки за оновленими правилами.

Обмеження на площу житла

Щоб програма залишалася соціально орієнтованою, держава встановила чіткі вимоги до максимальної площі нерухомості:
  • квартира — до 115,5 м²;
  • житловий будинок — до 125,5 м².

Результати програми єОселя

За весь період дії програми власне житло завдяки єОселі придбали 23 039 українських родин. Загальна сума виданих пільгових іпотек перевищила 39,7 млрд грн.
З цієї кількості 11 185 військовослужбовців змогли купити житло на пільгових умовах.

Хто може скористатися програмою

Пільгова іпотека доступна для військових, поліцейських, вчителів, лікарів, науковців, ветеранів, членів їхніх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб. Програма спрямована на те, щоб українські родини могли купувати житло та залишатися жити в Україні.
Подальші плани уряду

Уряд і надалі оновлюватиме умови єОселі з урахуванням реалій воєнного часу, щоб якомога більше громадян могли придбати власну домівку.
Подати заявку та дізнатися всі деталі програми можна онлайн — через застосунок Дія за кілька хвилин.
Раніше ми повідомляли, що 97% іпотечних кредитів в Україні припадає на програму «єОселя». Водночас попри сильну концепцію, програма стикається з системними проблемами, які суттєво обмежують її ефективність. Які головні проблеми «єОселі» називають фахівці — читайте тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
