Банки-банкрути у 2025 році виплатили кредиторам понад 3,7 млрд грн

Кредит&Депозит
61
Гроші, які виплатили неплатоспроможні банки кредиторам
Неплатоспроможні банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2025 рік спрямували значні кошти на розрахунки з кредиторами. Загальна сума виплат перевищила 3,7 млрд грн, при цьому близько 1,5 млрд грн отримала держава.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
Найбільшим платником стала АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк»), який перебуває в ліквідації. Він перерахував близько 1,5 млрд грн державі в особі ДП «Національний фонд інвестицій України» як кредитору дев’ятої черги.
Ще понад 1,1 млрд грн було виплачено кредиторам сьомої черги, зокрема юридичним особам — клієнтам банків, які не є пов’язаними з ними особами.

Чому це важливо для бізнесу та економіки

У Фонді гарантування вкладів наголошують, що ефективне управління активами банків, виведених з ринку, напряму впливає на можливість повернення коштів кредиторам, передусім бізнесу.
«Для економіки це має принципове значення: повернуті бізнесу кошти — це обіговий капітал, збережені робочі місця, податкові надходження та можливість компаній продовжувати діяльність навіть в умовах війни», — зазначила директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай.

Загальні виплати кредиторам за весь час роботи Фонду

Станом на 1 січня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду, задовольнили вимоги кредиторів на 74,7 млрд грн. Із цієї суми близько 18,0 млрд грн спрямовано забезпеченим кредиторам, зокрема 16,6 млрд грн — Національному банку України.
За рахунок чого здійснюються виплати

Розрахунки з кредиторами відбуваються переважно завдяки продажу та управлінню активами ліквідованих банків.
Джерелами надходжень є:
  • погашення кредитів,
  • доходи від цінних паперів,
  • оренда майна,
  • інші операційні доходи.

Контекст щодо російських банків

Згідно з рішенням РНБО у травні 2022 року, Фонд замінив материнські структури російських банків ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «МР Банк» у реєстрі кредиторів на державу Україна. Таким чином держава наразі виступає і кредитором дев’ятої черги, і акціонером цих банків.
З початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування вкладів передав державі акції дочірніх структур російських держбанків в Україні на суму понад 27 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що ФГВФО зможе комбінувати способи виведення банків з ринку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки України
