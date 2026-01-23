Банки-банкрути у 2025 році виплатили кредиторам понад 3,7 млрд грн
Неплатоспроможні банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2025 рік спрямували значні кошти на розрахунки з кредиторами. Загальна сума виплат перевищила 3,7 млрд грн, при цьому близько 1,5 млрд грн отримала держава.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
Найбільшим платником стала АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк»), який перебуває в ліквідації. Він перерахував близько 1,5 млрд грн державі в особі ДП «Національний фонд інвестицій України» як кредитору дев’ятої черги.
Ще понад 1,1 млрд грн було виплачено кредиторам сьомої черги, зокрема юридичним особам — клієнтам банків, які не є пов’язаними з ними особами.
Чому це важливо для бізнесу та економіки
У Фонді гарантування вкладів наголошують, що ефективне управління активами банків, виведених з ринку, напряму впливає на можливість повернення коштів кредиторам, передусім бізнесу.
«Для економіки це має принципове значення: повернуті бізнесу кошти — це обіговий капітал, збережені робочі місця, податкові надходження та можливість компаній продовжувати діяльність навіть в умовах війни», — зазначила директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай.
Загальні виплати кредиторам за весь час роботи Фонду
Станом на 1 січня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду, задовольнили вимоги кредиторів на 74,7 млрд грн. Із цієї суми близько 18,0 млрд грн спрямовано забезпеченим кредиторам, зокрема 16,6 млрд грн — Національному банку України.
За рахунок чого здійснюються виплати
Розрахунки з кредиторами відбуваються переважно завдяки продажу та управлінню активами ліквідованих банків.
Джерелами надходжень є:
- погашення кредитів,
- доходи від цінних паперів,
- оренда майна,
- інші операційні доходи.
Контекст щодо російських банків
Згідно з рішенням РНБО у травні 2022 року, Фонд замінив материнські структури російських банків ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «МР Банк» у реєстрі кредиторів на державу Україна. Таким чином держава наразі виступає і кредитором дев’ятої черги, і акціонером цих банків.
З початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування вкладів передав державі акції дочірніх структур російських держбанків в Україні на суму понад 27 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що ФГВФО зможе комбінувати способи виведення банків з ринку.
Поділитися новиною
Також за темою
Банки-банкрути у 2025 році виплатили кредиторам понад 3,7 млрд грн
97% іпотечних кредитів в Україні припадає на програму «єОселя»
Депозити юридичних осіб планують гарантувати до €100 тис. — ФГВФО
У 2025 році вкладникам ліквідованих банків виплатили понад 350 млн грн відшкодування
OTP Leasing запускає нову програму лізингу для ФОП
Скільки можна буде заробити на депозитах у 2026 році — прогноз експертів