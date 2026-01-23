Банки-банкрути у 2025 році виплатили кредиторам понад 3,7 млрд грн Сьогодні 14:49 — Кредит&Депозит

Гроші, які виплатили неплатоспроможні банки кредиторам

Неплатоспроможні банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 2025 рік спрямували значні кошти на розрахунки з кредиторами. Загальна сума виплат перевищила 3,7 млрд грн, при цьому близько 1,5 млрд грн отримала держава.

Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Найбільшим платником стала АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк»), який перебуває в ліквідації. Він перерахував близько 1,5 млрд грн державі в особі ДП «Національний фонд інвестицій України» як кредитору дев’ятої черги.

Ще понад 1,1 млрд грн було виплачено кредиторам сьомої черги, зокрема юридичним особам — клієнтам банків, які не є пов’язаними з ними особами.

Чому це важливо для бізнесу та економіки

У Фонді гарантування вкладів наголошують, що ефективне управління активами банків, виведених з ринку, напряму впливає на можливість повернення коштів кредиторам, передусім бізнесу.

«Для економіки це має принципове значення: повернуті бізнесу кошти — це обіговий капітал, збережені робочі місця, податкові надходження та можливість компаній продовжувати діяльність навіть в умовах війни», — зазначила директорка-розпорядниця ФГВФО Ольга Білай.

Загальні виплати кредиторам за весь час роботи Фонду

Станом на 1 січня 2026 року банки, що перебувають у ліквідації під управлінням Фонду, задовольнили вимоги кредиторів на 74,7 млрд грн. Із цієї суми близько 18,0 млрд грн спрямовано забезпеченим кредиторам, зокрема 16,6 млрд грн — Національному банку України.

За рахунок чого здійснюються виплати

Розрахунки з кредиторами відбуваються переважно завдяки продажу та управлінню активами ліквідованих банків.

Джерелами надходжень є:

погашення кредитів,

доходи від цінних паперів,

оренда майна,

інші операційні доходи.

Контекст щодо російських банків

Згідно з рішенням РНБО у травні 2022 року, Фонд замінив материнські структури російських банків ПАТ «Промінвестбанк» та АТ «МР Банк» у реєстрі кредиторів на державу Україна. Таким чином держава наразі виступає і кредитором дев’ятої черги, і акціонером цих банків.

З початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування вкладів передав державі акції дочірніх структур російських держбанків в Україні на суму понад 27 млрд грн.

