5 причин, чому готівка актуальна навіть в епоху цифрового розвитку Сьогодні 18:02 — Кредит&Депозит

Готівкові кошти не втрачають актуальності

Здавалося б, епоха готівки добігає кінця: з тих пір, коли після пандемії світ перейшов на безконтактні платежі, цифрові гаманці стали буденністю. Проте чимало людей у світі, зокрема й українці, продовжують зберігати, розраховуватись фіатними грошима. Finance.ua виділив 5 причин, чому готівка залишається «живою» навіть у цифровому світі.

Що каже статистика

Попри цифровізацію, готівка не лише не зникає — її в обігу стає більше. Дані НБУ це ілюструють: станом на 1 січня 2026 року сума готівки, що перебувала в обігу, становила 926,3 млрд гривень.

Додаткові факти про готівку в Україні:

станом на початок року в українців «на руках» перебувало 2,6 млрд банкнот та 15,3 млрд монет (без врахування пам’ятних та інвестиційних). Сума самих лише монет в обігу — 9,3 млрд гривень;

(без врахування пам’ятних та інвестиційних). Сума самих лише монет в обігу — 9,3 млрд гривень; на одного мешканця в Україні припадає 64 банкноти і 193 платіжні монети;

в Україні припадає найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень. Найменше — номіналом 50 гривень (26% та 4,6% від загальної кількості).

в обігу ЄС перебуває 30,4 млрд банкнот загальною вартістю 1,6 трлн євро. На кожного громадянина єврозони зараз в обігу перебуває банкнот на суму майже 5 тис. євро. Ці тенденції характерні не лише для України. За даними члена Виконавчої ради ЄЦБ П’єра Чіполлоне,На кожного громадянина єврозони зараз в обігу перебуває банкнот на суму майже 5 тис. євро.

«Попит на готівку під час криз, таких як фінансова криза 2008 року, європейська криза суверенного боргу та пандемія COVID-19, підкреслює її важливість, особливо в неспокійні часи. Діаграма демонструє високий попит на банкноти, зі сплесками під час цих криз, коли річні темпи зростання банкнот в обігу зросли більш ніж удвічі», — зазначає Чіполлоне.

5 переваг готівки в епоху цифровізації

1. Надійність у кризах

Готівка — єдина форма грошей, що буде працювати без інтернету, електрики чи банківської інфраструктури. У кризові моменти (війна, кібератаки, стихійні лиха, несправності програмного забезпечення. — Ред.) готівка задовольняє критичні потреби, які цифрові альтернативи не можуть повністю замінити.

2. Фінансова інклюзія

«Кеш» — це доступ до економіки для людей без банківських рахунків, смартфонів чи стабільного інтернету. Готівка не дискримінує за віком, статтю, багатством чи етнічною приналежністю.

Це також важливо для літніх людей, які не завжди довіряють онлайн-банкінгу, або не мають технічних навичок для користування фінтех-додатками. Для слабозорих, або незрячих людей та інших вразливих верств суспільства.

Крім того, у селах і віддалених районах, де інтернет працює з перебоями і відсутні банкомати чи термінали, готівка часто залишається єдиним надійним способом розрахунку — як у крамницях, так і між людьми.

3. Анонімність

Готівка не залишає цифрового сліду. Вона гарантує приватність і свободу у фінансових рішеннях. А фінансові операції людини можуть сказати про кожного з нас більше, ніж будь-яка соціальна мережа. Експерти кажуть, що повна відмова від готівки означає добровільну відмову від анонімності в обмін на зручність.

Як писав оглядач на Bloomberg Opinion : «Готівці не можна дозволити померти. Не раніше, ніж будуть готові офіційні валюти центральних банків (CBDC)».

4. Соціальна та психологічна стійкість

Люди відчувають більше довіри до фізичних грошей у періоди нестабільності. Це створює ефект фінансової впевненості, який допомагає уникати паніки в кризових ситуаціях. Для деяких домогосподарств готівка є резервом на «чорний день». А для центральних банків — це елемент монетарної довіри, який гарантує, що у разі відмови електронних систем громадяни все одно матимуть доступ до державної валюти.

5. Державні гроші і публічний характер

Готівка — це форма державних (публічних) грошей, доступних для громадськості. Держава підтримує її цінність, яка відображає довіру суспільства до валютної системи.

Так, гривню можна сміливо вважати елементом ​​національної інфраструктури: її приймають усюди в країні, а стабільність і довіра до неї напряму залежать від монетарної політики Нацбанку.

