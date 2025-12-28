Причини відмови в іпотечному кредитуванні за програмою «єОселя» Сьогодні 08:15 — Нерухомість

Причини відмови в іпотечному кредитуванні за програмою «єОселя»

Найчастіше банки відмовляють українцям в іпотечному кредиті за програмою «єОселя» ще на етапі попереднього розрахунку, коли фінустанова оцінює платоспроможність людини. Якщо доходу недостатньо для обраної квартири, заявку не фіналізують.

Про це розповів голова правління «Укрфінжитла» (оператор програми) Євген Мецгер у коментарі Новини.Live.

Чому банк не пропускає заявку на «єОселю»

Банк може порахувати, що за бажану квартиру щомісячне навантаження буде надто високим. І в цьому немає відмови «взагалі» — це лише сигнал, що варто змінити очікування або суму.

Найчастіше проблеми виникають через:

недостатній офіційний дохід для обраного житла; невідповідність вартості квартири фінансовим можливостям; надмірні кредитні зобов’язання; погана кредитна історія.

Водночас сама система «єОселі» побудована так, щоб мінімізувати ризики для банків і не перекладати їх повністю на клієнта.

«У нашій системі є інноваційність — ризик-шерінг. Ми поділяємо ризики з банками. Банк дивиться на клієнта, але він не відповідає за якість кредитного портфеля», — зазначає Мецгер.

Саме тому портфель «єОселі» сьогодні демонструє унікальний результат — жодної прострочки серед десятків тисяч клієнтів.

Як працює подача заявки на «єОселю» через «Дію»

Процес максимально автоматизований і не потребує походів у відділення. Уся взаємодія починається з одного входу — застосунку «Дія».

Ключові етапи виглядають так:

заповнення заявки за 2−4 хвилини;

автоматичне підтягування даних із 14 реєстрів;

обробка понад 300 параметрів;

одночасна відправка заявки в кілька банків.

«Найшвидше рішення клієнт отримав за 3,5 секунди. За першу хвилину ви маєте 7−8 відповідей від реальних банків-партнерів», — підкреслює Мецгер.

Після цього людина сама обирає банк і вже тоді шукає житло, яке підходить і фінансово, і особисто.

Кількість пропозицій житла під «єОселю» зросла в рази

Раніше Finance.ua писав , що за рік помітно збільшилася кількість оголошень про продаж житла з можливістю оформлення іпотечного кредиту «єОселя». Якщо торік у жовтні таких пропозицій було 5,8 тис., то у жовтні 2025 — майже 17 тисяч.

Найпомітніше зростає пропозиція будинків та однокімнатних квартир. Популярність будинків пояснюють підвищеним попитом на автономне житло серед українців, тоді як однокімнатки залишаються найбільш доступним варіантом для першої квартири.

