Чому дешевше — не означає вигідніше: про ціну і реальну вартість житла

На ринку нерухомості ще донедавна головним аргументом вибору була ціна за квадратний метр. Проте сьогодні ця логіка стрімко втрачає актуальність. Український покупець змінюється — разом із реальністю, викликами та досвідом останніх років. І все частіше запит звучить не «де дешевше», а «де надійніше».
Ціна — це лише цифра. Реальна ж вартість житла формується з десятків рішень і компромісів, які девелопер приймає ще задовго до старту продажів. Від вибору ділянки та інженерних рішень — до матеріалів, сервісів і підходу до здачі об’єкта.
«Сьогодні ми бачимо чітку зміну сприйняття: покупець розуміє, що низька ціна часто означає приховані компроміси, які з часом стають дуже відчутними», — зазначає комерційний директор Avalon Олександр Барилюк.
В Україні собівартість житла формується під впливом багатьох факторів. Це і складність роботи з ділянками, і брак робочої сили, і перебої з електропостачанням, і постійне зростання вартості будівельних матеріалів — як вітчизняних, так і імпортних. У таких умовах «дешеве будівництво» майже завжди означає економію на якості, енергоефективності або сервісах.
«Девелопери, які цінують свою репутацію, не можуть дозволити собі знижувати планку. Ми у Avalon не працюємо з логікою мінімальної ціни — ми працюємо з логікою доцільної ціни», — підкреслює він.
Змінюється й інвестиційна логіка. Якщо раніше ключовим фактором була стартова вартість, то сьогодні на перший план виходять репутація компанії, вчасність здачі проєкту, інфраструктура та якість виконання. Саме ці чинники визначають ліквідність об’єкта в довгостроковій перспективі.
«Житло — це не імпульсна покупка. Люди все частіше аналізують бренд девелопера так само, як бренд автомобіля чи банку», — додає комерційний директор.
Фраза «дешево — не означає якісно» сьогодні напряму відображає реальність ринку. Разом із ціною покупець отримує або сервіс і впевненість, або постійні витрати на усунення недоліків у майбутньому. Саме тому дедалі більшої ваги набувають енергоефективність об’єкта, наявність сервісів, продумана інфраструктура та можливість закрити щоденні потреби «в одному місці».
У довгостроковій перспективі ці фактори лише посилюватимуться. Новий споживач мислить стратегічно — і це створює новий виклик для девелоперів: відповідати вищим стандартам, не знижуючи якості навіть у складних умовах.
Адже справжня вигода — це не найнижча ціна. Це житло, яке зберігає свою цінність, комфорт і довіру роками.
За матеріалами:
avalon.com.ua
Житлова нерухомість
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
