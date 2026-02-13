Зеленський підписав закон про нову житлову політику: що зміниться для громадян Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Закон скасовує більшість положень Житлового кодексу 1983 року

Президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав Закон «Про основні засади житлової політики» (№ 4751-IX). Документ запроваджує нову модель державної житлової політики, яка передбачає розвиток соціального житла, цифровізацію черг і нові фінансові механізми для придбання або оренди житла.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради.

Закон скасовує більшість положень Житлового кодексу 1983 року.

Мета реформи житлової політики

Документ визначає нові підходи до формування та реалізації житлової політики. Його метою є створення умов, за яких громадяни матимуть реальні можливості вирішити житлове питання через оренду або придбання житла у власність.

Закон спрямований на створення прозорого правового середовища для залучення міжнародної фінансової допомоги, коштів донорів і міжнародних організацій для розвитку житлового фонду.

Нові механізми забезпечення житлом

Документ передбачає формування нової системи житлового забезпечення, зокрема:

розвиток соціального та службового житла;

створення спеціальних житлових фондів;

запровадження доступних фінансово-кредитних механізмів підтримки будівництва та придбання житла;

залучення інвестицій у будівництво та модернізацію житлового фонду.

Крім того, запроваджуються такі механізми, як соціальна оренда житла, оренда з правом викупу та доступні кредити на житло (іпотека, лізинг).

Цифрова система обліку житла

У межах реформи буде створено Єдину інформаційно-аналітичну житлову систему та реєстр житлових потреб. У них зосереджуватиметься інформація про:

наявний житловий фонд;

подані заявки;

черги на житло;

доступні програми підтримки.

Черга на житло зберігається, але працюватиме в цифровому форматі. Усі заяви оброблятимуться через єдину систему, що дозволить автоматизувати процес, мінімізувати вплив посадових осіб і пришвидшити розгляд. Громадяни зможуть відстежувати свій статус, отримувати пропозиції та користуватися відкритою інформацією про житлові програми.

Заборона приватизації службового та комунального житла

Нове житло, яке утримується державою чи громадою, не можна буде просто приватизувати, як раніше.

«Це зроблено, щоб державний житловий фонд та житловий фонд територіальних громад зберігалися та використовувалися за своїм цільовим призначенням — для забезпечення житлом тих, хто цього потребує», — повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Пільги для вразливих категорій

Для окремих категорій громадян, зокрема дітей-сиріт і осіб, які виходять із інтернатних закладів, передбачено визначені строки та механізми забезпечення житлом. Також для них діятимуть пільгові умови кредитування.

Що зміниться для громадян

Після впровадження нової системи:

забудеться практика застарілих черг на житло — замість них запрацює цифрова прозора система;

цифрова система розподілу житла забезпечить повну прозорість процедур, унеможливить суб’єктивне втручання, скоротить бюрократичні бар’єри та істотно зменшить корупційні ризики, пов’язані з прийняттям рішень;

з’являться нові можливості для оренди доступного житла та його викупу згодом;

державна підтримка (пільги, кредити) стане більш структурованою і конкретною.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.