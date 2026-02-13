Чому українські банки не конкурують з європейськими у private banking
Вітчизняні банки займають іншу нішу, ніж європейські установи, які вимагають значно більших початкових капіталів.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Преміальний банкінг у 2026 році: цифрова еволюція та персоналізований підхід», організованого «Фінансовим клубом».
«Якщо ми говоримо про private banking за кордоном, ми з ним взагалі не конкуруємо. Там починаються чеки від пів мільйона євро. І там не робиться акцент на платіжну картку — усе фокусування на управлінні капіталом», — пояснив директор департаменту преміального банкінгу Ощадбанку Дмитро Соловйов.
За його словами, в Україні поріг входу значно нижчий, а клієнти отримують більше сервісних переваг за менші гроші. «У нас чеки починаються від мільйона, у когось від трьох-чотирьох мільйонів гривень. Сервіс на вищому рівні, але ціна за нього набагато нижча, ніж в Європі. І точно клієнтам, які за кордоном, набагато зручніше обслуговуватися дистанційно в українських банках», — додав Дмитро Соловйов.
Сама термінологія преміального сегменту в Україні та ЄС суттєво відрізняється. «Сегментація у нас в Україні — premium і private — відрізняється від сегментації за кордоном. За кордоном, якщо в тебе картка Gold, що не є для України преміальною карткою, це достатньо високий рівень», — зазначила в. о. начальника управління преміум-банкінгу Банку Кредит Дніпро Світлана Оболенська.
Перший заступник голови правління ТАСкомбанку Олег Поляк наголосив на різниці у швидкості та клієнтській культурі. «Дуже відрізняється культура роботи з клієнтом. Навіть картку в Європі треба чекати місяця два. Клієнти, коли повертаються до України, вже знають, що наша якість преміального банкінгу набагато вища. Ми всі боремося за клієнта — конкуренція велика», — підсумував Олег Поляк.
