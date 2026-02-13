0 800 307 555
Скільки грошей від партнерів отримає Україна в 2026 році (результати «Рамштайну»)

Скільки грошей від партнерів отримає Україна в 2026 році (результати «Рамштайну»)
Скільки грошей від партнерів отримає Україна в 2026 році (результати «Рамштайну»)
За результатами «Рамштайну» партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України — $38 млрд на 2026 рік.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
«Понад $6 млрд у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн на PURL, $2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями», — написав він.
За завданням Президента домовилися з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. Дякую партнерам за цю ініціативу. Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання.
Домовленості з партнерами за підсумками «Рамштайну»:
  • Велика Британія виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році.
  • Німеччина виділяє щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт «купола» ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в €11,5 млрд.
  • Норвегія виділила $7 млрд у 2026 році, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL.
  • Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у €90 млн на PURL.
  • Бельгія виділить цьогоріч €1 млрд на військову допомогу.
  • Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на €1,2 млрд та внесок у €100 млн на PURL. Загалом виділяє €3,7 млрд на цей рік.
  • Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році.
  • Іспанія надає $1,2 млрд у 2026 році.
  • Канада виділяє $50 млн на «данську модель» та $45 млн на медичну підтримку.
  • Ісландія робить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділяє $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund.
  • Литва виділяє $265 млн у цьому році.
  • Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.
  • Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України.
  • Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL.
  • Португалія анонсувала внески у PURL та «чеську ініціативу», передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE.
  • Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском.
  • Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.
За матеріалами:
Finance.ua
