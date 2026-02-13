Уряд запускає нові програми роботи, житла і бізнесу для ветеранів Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Понад 50% ветеранів, які стали до праці, повернулися на попередні робочі місця

Кабінет Міністрів запускає систему підтримки ветеранів у пошуку роботи, опануванні нової професії, розвитку власної справи, житлових рішеннях та в громадах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Працюємо, щоб більше ветеранів змогли знайти себе в цивільному житті, щоб люди, які віддали свій час, сили і здоров’я для захисту країни, мали не лише пільги, а вибір професійного шляху — як у державному, так і в приватному секторі», — підкреслила Свириденко.

За її словами понад 50% ветеранів, які стали до праці, повернулися на попередні робочі місця. Близько 12 тисяч працюють як ФОПи, ще понад 30 тисяч отримали нову роботу.

Усі національні та регіональні можливості для ветеранів зібрані на платформі Ветеран.Про

Ключові рішення уряду

Прем’єр-міністерка назвала низку комплексних рішень, ухвалених урядом, на підтримку ветеранів.

Затверджено державну програму «Ветеран.Робота» на 2026−2027 роки

Вона охоплює професійну адаптацію, перекваліфікацію, супровід працевлаштування та розвиток кар’єрних можливостей після служби.

«Розвиваємо цифрову платформу „Кар'єра ветерана“, де вже понад 65 тисяч вакансій, більше 3 тисяч зареєстрованих ветеранів і майже тисяча роботодавців», — зазначила Свириденко.

Платформа допомагає поєднати військовий досвід з цивільними компетенціями і знайти найкращу посаду для наявних знань і навичок.

Розширення програми компенсації оренди житла

Отримати кошти на покриття оренди житла відтепер можуть:

захисники і захисниці, які втратили або мають пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях;

ветерани/ветеранки війни з числа ВПО, які не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю;



особи, яких було позбавлено особистої свободи державою-агресором у зв’язку із захистом України, і які повернулися з полону і житло яких залишилось на окупованій рф території.



Тобто, всі ветерани й ветеранки, які втратили житло внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати кошти від держави на покриття оренди житла.

Крім того:

кошти розподілятимуть між регіонами у три етапи: до 15 березня, 15 червня та 15 жовтня — щоб виплати надходили вчасно;

компенсацію можуть продовжити ще на одні 6 місяців, якщо Захисники/Захисниці не мають іншого житла.

Подати заяву можна через структурні підрозділи ветеранської політики або ЦНАП за місцем орендованого житла.

Прозорий облік ветеранів, ветеранок та їхніх родин, які отримують житло або житлову допомогу від держави

Змінами до постанови КМУ від 14 серпня 2019 р. № 700 уряд наводить лад у сфері житлового забезпечення ветеранів та їхніх сімей, щоб допомога була прозорою, справедливою та адресною.

Що змінюється:

вся інформація про ветеранів, членів їхніх сімей і родини загиблих воїнів, які отримали житло за державні кошти чи кошти місцевих бюджетів, буде зібрана у ЄДРВВ;

дані про державні житлові програми стануть повними, актуальними та прозорими.

Це допоможе уникнути повторного або незаконного отримання житлової допомоги однією і тією ж людиною, а також зменшується дублювання державних програм підтримки.

Державна субвенція на створення ветеранських просторів у громадах

У 2026 році фінансування отримають 15 громад.

Громади зможуть отримати державні кошти для будівництва та розвитку державних ветеранських просторів у громадах. Вони стануть ключовими центрами підтримки ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин.

Це будуть безбар’єрні центри, де в одному місці ветерани та їхні родини зможуть отримати консультації, послуги й підтримку у поверненні до активного життя у громадах.

Статус ветеранського підприємництва

Запроваджується спеціальний статус суб’єкта ветеранського підприємництва, щоб ветерани мали доступ до спеціальних програм фінансової підтримки, грантів, пільгових та інших інструментів розвитку власної справи.

Як уточнили в Міністерстві у справах ветеранів, ухвалений Порядок регламентує:

подачу заяви на отримання статусу, перелік документів та строки розгляду;

причини відмови у наданні статусу та можливість оскарження;

процедуру поновлення статусу у разі його втрати;

облік суб’єктів ветеранського підприємництва.

Тобто тепер ветерани й ветеранки матимуть реальний механізм для отримання спеціального статусу для свого бізнесу та зрозумілі правила гри.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 10027 щодо забезпечення реалізації права учасників бойових дій та сімей загиблих Захисників і Захисниць України на отримання земельних ділянок із державної та комунальної власності.

Документ пропонує створення Резервного фонду сільськогосподарських земель. Його обсяг може становити до 20% площі всіх сільськогосподарських угідь, які перебували у постійному користуванні підприємств, установ та організацій, що підлягають приватизації.

