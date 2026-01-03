0 800 307 555
Як ветерану отримати житло від держави (покрокова інструкція)

Нерухомість
Щоб ветерану отримати житло або грошову компенсацію, необхідно стати на квартирний облік.
Про це розказують в Міністерстві у справах ветеранів України.

Хто може стати на облік

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов і належать до однієї з категорій:
  • Учасники бойових дій.
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни.
  • Сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
  • ВПО (внутрішньо переміщені особи).

Які підстави

  • житлова площа — менша за норму по регіону.
  • дві й більше сім’ї в одній кімнаті або спільне проживання осіб різної статі (старших за 9 років).
  • тяжкі хронічні захворювання (неможливо жити з іншими членами родини або в комунальній квартирі).
  • житло не відповідає санітарним/технічним нормам.
  • проживання у гуртожитку чи комуналці.
  • оренда (державне, громадське, приватне — за договором не менше 5 років).

Які документи

  • Заява про взяття на облік (підписана всіма членами родини)
  • Довідка про реєстрацію місця проживання (на кожного члена родини)
  • Копія посвідчення (УБД / інвалідність / член сім’ї загиблого)
  • Довідки про перебування на обліку за місцем роботи (або відсутність такого обліку)
  • Довідки про статус ВПО (для всіх членів родини)

Куди звертатися

ЦНАП, виконком сільської, селищної чи міської ради. Райдержадміністрація у місті Києві (за місцем проживання).
Рішення приймається протягом місяця. Ви отримаєте письмову відповідь із датою постановки на облік або причинами відмови.

Як отримати житло або грошову компенсацію

  • Після постановки на облік — чекаєте своєї черги (загальна, першочергова або позачергова
  • Рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради.
  • Після рішення — отримуєте ордер і ключі від житла.

Грошова компенсація

Кому належить?
  • особам з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни.
  • родинам загиблих Захисників і Захисниць України.
Які умови?
  • перебуваєте на квартирному обліку
  • житлова площа у власності менше 13,65 м² на особу.
Житло або компенсацію можна отримати лише після взяття на облік.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
