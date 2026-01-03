Як ветерану отримати житло від держави (покрокова інструкція)
Щоб ветерану отримати житло або грошову компенсацію, необхідно стати на квартирний облік.
Про це розказують в Міністерстві у справах ветеранів України.
Хто може стати на облік
Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов і належать до однієї з категорій:
- Учасники бойових дій.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни.
- Сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.
- ВПО (внутрішньо переміщені особи).
Які підстави
- житлова площа — менша за норму по регіону.
- дві й більше сім’ї в одній кімнаті або спільне проживання осіб різної статі (старших за 9 років).
- тяжкі хронічні захворювання (неможливо жити з іншими членами родини або в комунальній квартирі).
- житло не відповідає санітарним/технічним нормам.
- проживання у гуртожитку чи комуналці.
- оренда (державне, громадське, приватне — за договором не менше 5 років).
Які документи
- Заява про взяття на облік (підписана всіма членами родини)
- Довідка про реєстрацію місця проживання (на кожного члена родини)
- Копія посвідчення (УБД / інвалідність / член сім’ї загиблого)
- Довідки про перебування на обліку за місцем роботи (або відсутність такого обліку)
- Довідки про статус ВПО (для всіх членів родини)
Куди звертатися
ЦНАП, виконком сільської, селищної чи міської ради. Райдержадміністрація у місті Києві (за місцем проживання).
Рішення приймається протягом місяця. Ви отримаєте письмову відповідь із датою постановки на облік або причинами відмови.
Як отримати житло або грошову компенсацію
- Після постановки на облік — чекаєте своєї черги (загальна, першочергова або позачергова
- Рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради.
- Після рішення — отримуєте ордер і ключі від житла.
Грошова компенсація
Кому належить?
- особам з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни.
- родинам загиблих Захисників і Захисниць України.
Які умови?
- перебуваєте на квартирному обліку
- житлова площа у власності менше 13,65 м² на особу.
Житло або компенсацію можна отримати лише після взяття на облік.
