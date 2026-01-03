Як ветерану отримати житло від держави (покрокова інструкція) Сьогодні 14:02 — Нерухомість

Як ветерану отримати житло від держави (покрокова інструкція)

Щоб ветерану отримати житло або грошову компенсацію, необхідно стати на квартирний облік.

Про це розказують в Міністерстві у справах ветеранів України.

Хто може стати на облік

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов і належать до однієї з категорій:

Учасники бойових дій.

Особи з інвалідністю внаслідок війни.

Сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

ВПО (внутрішньо переміщені особи).

Які підстави

житлова площа — менша за норму по регіону.

дві й більше сім’ї в одній кімнаті або спільне проживання осіб різної статі (старших за 9 років).

тяжкі хронічні захворювання (неможливо жити з іншими членами родини або в комунальній квартирі).

житло не відповідає санітарним/технічним нормам.

проживання у гуртожитку чи комуналці.

оренда (державне, громадське, приватне — за договором не менше 5 років).

Які документи

Заява про взяття на облік (підписана всіма членами родини)

Довідка про реєстрацію місця проживання (на кожного члена родини)

Копія посвідчення (УБД / інвалідність / член сім’ї загиблого)

Довідки про перебування на обліку за місцем роботи (або відсутність такого обліку)

Довідки про статус ВПО (для всіх членів родини)

Куди звертатися

ЦНАП, виконком сільської, селищної чи міської ради. Райдержадміністрація у місті Києві (за місцем проживання).

Рішення приймається протягом місяця. Ви отримаєте письмову відповідь із датою постановки на облік або причинами відмови.

Як отримати житло або грошову компенсацію

Після постановки на облік — чекаєте своєї черги (загальна, першочергова або позачергова

Рішення про надання житла ухвалює виконавчий комітет місцевої ради.

Після рішення — отримуєте ордер і ключі від житла.

Грошова компенсація

Кому належить?

особам з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни.

родинам загиблих Захисників і Захисниць України.

Які умови?

перебуваєте на квартирному обліку

житлова площа у власності менше 13,65 м² на особу.

Житло або компенсацію можна отримати лише після взяття на облік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.