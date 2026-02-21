Порівняння вартості оренди квартир та середньої зарплати в різних регіонах України (інфографіка) Сьогодні 21:13 — Нерухомість

Ринок оренди житла продовжує підлаштовуватися до умов, які диктує війна. Найдорожчими залишаються квартири, які знаходяться якнайдалі від фронту — на Закарпатті, Львівщині, Хмельниччині. Також серед найдорожчих — житло у Києві, де зберігається і найвища середня зарплата. Найдешевше, але небезпечно, винаймати квартиру на Харківщині, Запоріжжі та Херсонщині.

«Слово і діло» порівняло середню вартість оренди житла у різних областях України та середню зарплату у регіонах.

За даними Держстату, середня заробітна плата в Україні на кінець 2025 року складала 30,9 тисячі грн, а середня вартість однокімнатної квартири — 9 тисяч грн.

Де найдорожче орендувати житло

Найдорожча оренда житла вже не перший рік у Закарпатській області, яка вважається порівняно безпечним регіоном через віддаленість від лінії фронту — в середньому 13,7 тисячі гривень за однокімнатну квартиру. Середня зарплата в регіоні — 29 тисяч.

На другому місці у за дорожнечею оренди житла — Львівщина. Там за однокімнатну квартиру просять у середньому 12 тисяч грн. Середня зарплата в області дещо нижча, ніж на Закарпатті — 27,2 тисячі грн.

Далі йдуть Рівненська (10,4 тисячі грн) та Хмельницька (10,3 тисячі грн) області. Середня зарплата у цих регіонах, які також вважають відносно безпечними через їхнє розташування, становить 28 та 25,8 тисячі грн відповідно.

Київ, за даними Держстату, на п’ятому місці у рейтингу найдорожчого житла. Середня ціна однокімнатної квартири становить 10,2 тисячі грн. Водночас розмір середньої зарплати у столиці є найвищим по країні й сягає 48,4 тисячі грн.

Ще у низці регіонів оренда житла також залишається високою після здорожчання у перші роки російського вторгнення:

у Чернівецькій області оренда однокімнатної квартири в середньому обійдеться у 9,6 тисячі грн, середня зарплата у регіоні — 22,5 тисячі грн.

оренда однокімнатної квартири в середньому обійдеться у 9,6 тисячі грн, середня зарплата у регіоні — 22,5 тисячі грн. Майже однакова середня ціна для орендарів однокімнатної квартири на Волині та Івано-Франківщині — 9,4 та 9,3 тисячі грн. Водночас середня зарплата більша у Волинській області — 26,3 тисячі грн (в Івано-Франківській — 23,3 тисячі грн).

У Черкаській області за однокімнатну квартиру просили в середньому 8,9 тисячі грн, тоді як середня зарплата у регіоні на рівні 25 тисяч грн. На Вінниччині оренда житла у середньому становить 8,8 тисячі грн, а середня зарплата — 26,6 тисячі грн.

Однакова середня ціна на оренду однокімнатної квартири у Житомирській та Тернопільській областях — 8,4 тисячі грн. Середня зарплата у цих регіонах майже однакова — 24,8 і 23,3 тисячі грн відповідно.

На Полтавщині ціна однокімнатної квартири для орендарів становить в середньому 7,7 тисячі грн, а середня зарплата — 25,9 тисячі.

Майже однакова середня ціна за оренду житла у Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях — 6,7 тис., 6,6, тис. та 6,5 тисячі грн відповідно. При цьому середня зарплата відрізняється у декілька тисяч. Найбільша вона на Київщині — 31,2 тисячі грн. На Дніпропетровщині — 27,8 тисячі грн, на Кіровоградщині — 22,1 тисячі грн.

На Чернігівщині однушка обійдеться в середньому 5,8 тисячі грн. Середня зарплата у прифронтовому регіоні — 22,8 тисячі грн.

На Сумщині ціна орендованої квартири в середньому 5,5 тисячі грн, середня зарплата — 26,6 тис. грн.

В Одеській області орендувати квартиру в середньому можна за 4,9 тисячі грн. Середня зарплата у регіоні така ж, як і на Вінниччині, 26,6 тисячі грн.

Де найдешевше орендувати житло

Найдешевше однокімнатні квартири коштують в областях, які найбільше страждають від російських обстрілів через близькість до зони бойових дій. Зокрема, ціна однокімнатної квартири на Миколаївщині становить 4,1 тисячі грн, середня зарплата — 29,7 грн.

Майже однакова середня ціна за оренду житла на Харківщині та на Запоріжжі — 3,9 та 3,8 тисячі грн відповідно. При цьому середня зарплата у регіонах дещо відрізняється — 26,1 грн і 28,6 тисячі грн відповідно.

Ще менше коштує оренда однокімнатної квартири у Херсоні — 3,2 тисячі грн, середня зарплата у регіоні становить 29,9 тисячі грн.

Дані щодо окупованого Криму, Донецької та Луганської областей на сайті Держстату відсутні.

