Втрата права власності на землю: як отримати компенсацію

Останнім часом українці все частіше стикаються з неприємним сюрпризом: право власності на землю, якою вони володіли роками, раптово анулюється через суд.

Сценарій майже завжди однаковий — прокуратура заявляє, що колись давно ділянку виділили з порушеннями, бо вона нібито належить до лісового чи водного фонду.

Люди, які встигли побудувати там будинки та вкласти всі заощадження, опиняються перед фактом: земля повертається державі, розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ростислава Кравця

Адвокат підтверджує, що ця проблема стала системною. За його словами, виникає абсурдна ситуація, коли держава сама ж контролює реєстри та рух землі, але згадує про «порушення» лише тоді, коли власник уже облаштував ділянку.

«Таких рішень останнім часом дуже багато», — констатує юрист.

Рішення ЄСПЛ про компенсацію за землю

Проте в цій похмурій статистиці є вагомий аргумент на користь громадян — позиція Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Судді в Страсбурзі неодноразово наголошували: навіть якщо процедура передачі землі була незаконною, не можна просто відібрати майно, не запропонувавши нічого натомість. Це вважається непропорційним втручанням у право власності.

«Позбавлення права власності без виплати суми, пов’язаної з її вартістю, зазвичай є непропорційним», — зазначає Кравець.

Тобто, якщо держава хоче забрати землю назад, вона має чесно за це заплатити або запропонувати альтернативу.

Що може отримати власник

На що реально може розраховувати власник у такій ситуації?

По-перше, це грошова компенсація, яка відповідає ринковій вартості ділянки.

По-друге, це надання рівноцінної землі в іншому місці або будь-який інший спосіб відшкодування збитків. Адвокат наполягає на тому, що реституція (повернення сторін до початкового стану) не може працювати лише в один бік.

«Реституція не може бути односторонньою», — підкреслює він, натякаючи, що державні органи не мають права просто «зачистити» реєстр, забувши про інтереси людини.

Сьогодні судова практика в Україні лише адаптується до європейських стандартів, але головний меседж уже зрозумілий: скасування права власності — це не фінал, а лише початок боротьби за компенсацію. Власникам варто ретельно аналізувати кожен пункт позову та вимагати відшкодування вже на етапі національних судів, спираючись на практику ЄСПЛ.

