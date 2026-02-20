0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Втрата права власності на землю: як отримати компенсацію

Нерухомість
24
Втрата права власності на землю: як отримати компенсацію
Втрата права власності на землю: як отримати компенсацію
Останнім часом українці все частіше стикаються з неприємним сюрпризом: право власності на землю, якою вони володіли роками, раптово анулюється через суд.
Сценарій майже завжди однаковий — прокуратура заявляє, що колись давно ділянку виділили з порушеннями, бо вона нібито належить до лісового чи водного фонду.
Читайте також
Люди, які встигли побудувати там будинки та вкласти всі заощадження, опиняються перед фактом: земля повертається державі, розповідає Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ростислава Кравця.
Адвокат підтверджує, що ця проблема стала системною. За його словами, виникає абсурдна ситуація, коли держава сама ж контролює реєстри та рух землі, але згадує про «порушення» лише тоді, коли власник уже облаштував ділянку.
Читайте також
«Таких рішень останнім часом дуже багато», — констатує юрист.

Рішення ЄСПЛ про компенсацію за землю

Проте в цій похмурій статистиці є вагомий аргумент на користь громадян — позиція Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Судді в Страсбурзі неодноразово наголошували: навіть якщо процедура передачі землі була незаконною, не можна просто відібрати майно, не запропонувавши нічого натомість. Це вважається непропорційним втручанням у право власності.
«Позбавлення права власності без виплати суми, пов’язаної з її вартістю, зазвичай є непропорційним», — зазначає Кравець.
Тобто, якщо держава хоче забрати землю назад, вона має чесно за це заплатити або запропонувати альтернативу.

Що може отримати власник

На що реально може розраховувати власник у такій ситуації?
  • По-перше, це грошова компенсація, яка відповідає ринковій вартості ділянки.
  • По-друге, це надання рівноцінної землі в іншому місці або будь-який інший спосіб відшкодування збитків. Адвокат наполягає на тому, що реституція (повернення сторін до початкового стану) не може працювати лише в один бік.
«Реституція не може бути односторонньою», — підкреслює він, натякаючи, що державні органи не мають права просто «зачистити» реєстр, забувши про інтереси людини.
Читайте також
Сьогодні судова практика в Україні лише адаптується до європейських стандартів, але головний меседж уже зрозумілий: скасування права власності — це не фінал, а лише початок боротьби за компенсацію. Власникам варто ретельно аналізувати кожен пункт позову та вимагати відшкодування вже на етапі національних судів, спираючись на практику ЄСПЛ.
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали про те, який актив є найбільш вигідним для інвестування — земля чи нерухомість.
Цікаве порівняння ринку землі та нерухомості надав експерт Чорний, який заявив, що зараз земля перебуває в 1995 році, тоді як нерухомість у 2025-му. Як наслідок, це дає можливість землі потенційно зрости вдвічі чи навіть тричі.
«Ринок землі на початку, а тому ми лише зараз почали відчувати класичний інвестиційний попит на землю. Земля значно недооцінена. Сьогодні земля — калька 90-х років, коли є можливість взяти дуже цінний актив за дуже помірною ціною. І на сьогодні попит на землю в рази перевищує її пропозицію», — зазначив експерт із земельних інвестицій.
За матеріалами:
Finance.ua
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems