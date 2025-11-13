Земля чи нерухомість: який актив є найбільш вигідним для інвестування Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Земля чи нерухомість: який актив є найбільш вигідним для інвестування

Ви інвестор-початківець та думаєте, куди ж вкласти свої гроші? Або бажаєте вийти зі свого чинного інструмента, щоб вкластися в щось інше? Як щодо землі чи нерухомості?

». Саме про ці два види активів, їхні плюси та мінуси, говорили експерти під час конференції « Жити на відсотки

Спікери зліва-направо: Дмитро Карпіловський, Олександр Чорний, Сергій Крамаренко, Віктор Бойчук та Артур Лупашко

Зазначимо, що дискусія проходила в форматі «батлу» — тобто, двоє інвесторів з кожного активу, в який вони інвестують, намагалися довести, чому варто обирати саме їхній інструмент.

Одразу постає питання: яку ж долю портфеля вони формують з того активу, в якій вірять найбільше? Фахівці одноголосно заявили, що цей актив є основою їхнього портфеля і складає понад 80%.

Цікаво, що представники «землі», якими виступали співзасновник «Першого земельного інвестиційного фонду», сервісу земельних інвестицій Zeminvest та маркету землі Доброзем Олександр Чорний та експерт із земельних інвестицій, інвестор Фонду Ґрунтовно та ZemliaUA Сергій Крамаренко раніше активно вкладалися саме в нерухомість. Утім, зараз їхня стратегія вже сформована на боці сільськогосподарської землі.

«До 2021 року я був найбільшим фанатом нерухомості, а от після ­- вже фанатом землі. Ні в що після 2021 року я не інвестую більше, ніж в аграрну землю», — сказав Крамаренко.

Чорний, своєю чергою, наголосив на тому, що більшість його активів сформовано саме в землі. Цього року він ще був у ринку з нерухомості, проте вирішив вийти з неї та зосередився повністю на землі.

Щодо представників нерухомості, то вони певний час також були «по ту сторону». Так, комерційний директор S1 REIT Віктор Бойчук зазначив, що минулого року в нього були намагання інвестувати в землю, але згодом він зрозумів, що все ж таки він більше вірить в нерухомість.

А чому ж саме інвестори обрали той вид активу, в якій зараз вкладаються найбільше?

Так, засновник групи компаній Ribas Hotels Group, готельний девелопер, автор книги «Більше ніж сервіс» та «Більше ніж команда» Артур Лупашко зазначив, що він у нерухомості відчуває певне відчуття контролю над нею.

«Воно фізично існує. Я відчуваю контроль над тим, що можу розірвати контракт, можу самостійно користуватися цим об’єктом нерухомості, можу комусь здати за меншу або більшу оренду», — сказав він.

Цікаве порівняння ринку землі та нерухомості надав Чорний, який заявив, що зараз земля перебуває в 1995 році, тоді як нерухомість у 2025-му. Як наслідок, це дає можливість землі потенційно зрости вдвічі чи навіть тричі. Також вважає, що земля зараз перебуває на початку розвитку і Крамаренко.

«Ринок землі на початку, а тому ми лише зараз почали відчувати класичний інвестиційний попит на землю. Земля значно недооцінена. Сьогодні земля — калька 90-х років, коли є можливість взяти дуже цінний актив за дуже помірною ціною. І на сьогодні попит на землю в рази перевищує її пропозицію», — зазначив експерт із земельних інвестицій.

Також Крамаренко додав, що ставку треба робити саме на сільгоспземлю, адже вона продукує аграрну продукцію з виходом на експорт.

Якщо ж брати землю загалом, то тут інвестор зазначив, що за рік ринок землі продемонстрував зростання, на яке ніхто навіть не чекав, тому потенціал вартості землі навіть на половину не вичерпаний.

Порівнюючи землю та нерухомість на початку повномасштабного вторгнення, Крамаренко віддав беззаперечну перевагу першому інструменту.

«У мене була зв’язка ключів від квартир у Житомирі, але ніхто там не жив. А щодо землі, то проїжджаючи повз поля на початку 2022 року, я бачив, як всі поля засіяні, на всіх полях збирають врожай та є зерновий коридор», — зауважив він.

Якщо ж казати про нерухомість, саме про дохідну житлову, то Бойчук виокремив кілька факторів, які говорять на користь цього виду активу:

1). Доступність (від 3 тис. доларів).

2). Легке масштабування (+1 тис. гривень доінвестування — і вже отримуєш дохід).

3). Відсутність витрат часу.

4). Ліквідність.

Утім, кожен напрям, має свої ризики і мінуси. І тут спікери також були одностайними: всі зауважили на фактор війни. Окрім того, на думку Олександра Чорного, на нерухомість можна без проблем поїхати та подивитися. Утім, цього не можна зробити з землею.

Щодо нерухомості, то як зазначив Бойчук, ключовий ризик для дохідної нерухомості — відсутність доходу та відсутність орендаря. На його думку, щоб такого не сталося, треба покращувати сервіс.

