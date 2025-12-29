Як 10% можуть сформувати капітал Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Як 10% можуть сформувати капітал

Найкращий спосіб почати заощаджувати — це випрацювати звичку відкладати хоча б 10% від кожного доходу, хоча спершу може бути важко психологічно.

Часто здається, що грошей і так обмаль, що краще витратити все зараз, а потім якось буде.

Якщо дохід становить 30 тис. грн, спробуйте відкласти хоча б 3 тис. грн одразу після надходження коштів.

Рахунок, окремий депозит , або банківська «скарбничка» — головне, щоб ці гроші були недоступні для щоденного користування.

З часом заощадження стануть не просто сумою, що лежить «про всяк випадок», а справжнім капіталом. Навіть якщо це умовні 2 тис. доларів, відкладені за рік-два — це вже можливість: змінити роботу чи поїхати у відпустку без кредитів. Водночас саме цей резерв стає базою для перших інвестицій.

Основні методи ведення бюджету

Навіть із середнім або нижчим за середній доходом можна навчитися правильно керувати грошима, головне — почати з чіткої структури. Finance.ua проаналізував найбільш ефективні системи ведення бюджету та розповідає про деякі з них:

Метод фіксованого відсотка: 70/30 або 90/10. Це найпростіший і найдієвіший принцип. Його мета — розділити дохід на витрати та заощадження.

Це найпростіший і найдієвіший принцип. Його мета — розділити дохід на витрати та заощадження. 70/30: класична формула, але за словами Ярослава Кучера, дещо ідеалізована. Це коли 70% ви витрачаєте на основні потреби, а 30% — відкладаєте (резерв, інвестиції, великі цілі).

класична формула, але за словами Ярослава Кучера, дещо ідеалізована. Це коли 70% ви витрачаєте на основні потреби, а 30% — відкладаєте (резерв, інвестиції, великі цілі). 90/10: більш розповсюджена, з якої варто починати. Навіть 10% потрібно зберігати: згодом це перетвориться на стабільну фінансову подушку безпеки. Наприклад, якщо ваш дохід — 15 000 грн, то 13 500 можна використати на поточні потреби, а 1 500 — відкласти.

