Як 10% можуть сформувати капітал
Найкращий спосіб почати заощаджувати — це випрацювати звичку відкладати хоча б 10% від кожного доходу, хоча спершу може бути важко психологічно.
Часто здається, що грошей і так обмаль, що краще витратити все зараз, а потім якось буде.
Якщо дохід становить 30 тис. грн, спробуйте відкласти хоча б 3 тис. грн одразу після надходження коштів.
Рахунок, окремий депозит, або банківська «скарбничка» — головне, щоб ці гроші були недоступні для щоденного користування.
З часом заощадження стануть не просто сумою, що лежить «про всяк випадок», а справжнім капіталом. Навіть якщо це умовні 2 тис. доларів, відкладені за рік-два — це вже можливість: змінити роботу чи поїхати у відпустку без кредитів. Водночас саме цей резерв стає базою для перших інвестицій.
Основні методи ведення бюджету
Навіть із середнім або нижчим за середній доходом можна навчитися правильно керувати грошима, головне — почати з чіткої структури. Finance.ua проаналізував найбільш ефективні системи ведення бюджету та розповідає про деякі з них:
- Метод фіксованого відсотка: 70/30 або 90/10. Це найпростіший і найдієвіший принцип. Його мета — розділити дохід на витрати та заощадження.
- 70/30: класична формула, але за словами Ярослава Кучера, дещо ідеалізована. Це коли 70% ви витрачаєте на основні потреби, а 30% — відкладаєте (резерв, інвестиції, великі цілі).
- 90/10: більш розповсюджена, з якої варто починати. Навіть 10% потрібно зберігати: згодом це перетвориться на стабільну фінансову подушку безпеки. Наприклад, якщо ваш дохід — 15 000 грн, то 13 500 можна використати на поточні потреби, а 1 500 — відкласти.
Читайте більше про заощадження в нашій статті: Як сформувати бюджет так, аби не жити від зарплати до зарплати
