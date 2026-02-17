У Польщі посилять вимоги для отримання громадянства: що треба знати Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

У Польщі посилять вимоги для отримання громадянства: що треба знати

У 2025 році До Канцелярія Президента Республіки Польща надійшло 5470 заяв на отримання польського громадянства. Президент видав 222 рішення про надання польського громадянства 999 особам та про відмову в наданні польського громадянства 1335 особам.

Усі ці рішення були ухвалені до 1 серпня 2025 року. Це означає, що президент Кароль Навроцький, який обійняв посаду 6 серпня, не ухвалив жодного рішення минулого року, пише inpoland.net.pl

Цього року Канцелярія Президента Республіки Польща отримала 445 заяв від іноземців (дані станом на 4 лютого). Навроцький видав 4 постанови про надання польського громадянства 25 особам та відмовив у його наданні 18 особам.

Рішення президента з питань громадянства, подібно до рішень щодо помилування, не потребують обґрунтування та не підлягають оскарженню. Тому отримати громадянство таким чином прагнуть іноземці, які не відповідають встановленим законодавством вимогам. Положення Адміністративно-процесуального кодексу також не застосовуються в цьому випадку.

Більш поширеною є процедура отримання громадянства від воєводи.

Вимоги

Для отримання громадянства таким чином іноземцю потрібно виконати низку вимог:

проживати в Польщі не менше 3 років поспіль,

поспіль, мати дозвіл проживання, дозвіл на довгострокового резидента ЄС або дозвіл на постійне проживання,

мати стабільне та регулярне джерело доходу,

мати законне право на житло (власне або договір оренди),

володіти польською мовою на рівні B1 (що підтверджено державним сертифікатом).

Однак особи зі статусом біженця можуть подати заяву на громадянство через два роки, а іноземці з Картою поляка — через один рік.

Скільки отримали

Кількість іноземців, які отримують польське громадянство, щороку зростає. Зокрема у 2023 році польське громадянство отримали 12 166 осіб, з них 1 719 — за рішенням президента, а у 2024 році — 16 647 іноземців, з них 14 828 — за рішенням воєводи та 2 200 — за рішенням президента.

Нещодавно в Сеймі розглядався проект поправки до Закону про громадянство Польщі (внесений групою депутатів від PiS). Запрпоновані положення мали б подовжити шлях до отримання громадянства з 3 до 10 років безперервного проживання в Польщі, а також запровадив вимогу щодо несудимості іноземців у країні походження. У січні цей проект не отримав підтримки у Сеймі.

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, право подати заявку на громадянство після 3 років проживання в Польщі можуть лише ті іноземці, хто подає заяву на політичний притулок (менше 100 випадків за останні роки), а понад 99% польського громадянства надаються після щонайменше восьми років проживання.

Як повідомляла «Rzeczpospolita», Польща наразі має одні з найнижчих вимог до громадянства у світі. У жовтні минулого року Міністерство внутрішніх справ та адміністрації підготувало законопроект щодо оновлення правил отримання громадянства. Зокрема серед його положень є запровадження тесту на громадянство (включаючи знання польської політичної системи) та вимога щодо податкового резидентства в Польщі. Проект все ще перебуває на стадії розробки. До роботи над нормативним актом запросили представників президента, щоб забезпечити схвалення та підписання нового закону президентом Навроцьким.

Найімовірніше, іспит для іноземців буде змодельовано за зразком схеми, вже розробленої Центральною екзаменаційною комісією. Урядовий законопроект також подовжує шлях до громадянства до 8 років, що включає 3 роки тимчасового проживання та 5 років постійного проживання. Власники Карти поляка зможуть подати заяву на громадянство через 3 роки, а не через 1 рік, як це є зараз.



Середній клас — це люди, доходи яких дозволяють покривати не лише обовʼязкові чи базові витрати. До середнього класу у Польщі відносять тих, хто заробляє 4 700 — 12 тис. злотих (56 тис. грн — понад 145 тис. грн).

У Польщі готуються до зміни правил працевлаштування іноземців. Якщо зміни ухвалять, уже з березня українці не зможуть працювати лише на підставі спеціальних пільгових норм — для легальної роботи знадобляться дозволи.

