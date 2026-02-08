0 800 307 555
Найбільш затребувані професії в Польщі

Світ
19
Які професії зараз у Польщі найбільш затребувані
Які професії зараз у Польщі найбільш затребувані
Міністерство національної освіти Польщі (MEN) оприлюднило оновлений прогноз затребуваних професій на 2026 рік. Найбільший попит на полському ринку праці зосередиться на технічних, інженерних і будівельних спеціальностях.
«Прогноз попиту на працівників професійно-технічних професій на національному та воєводських ринках праці» опубліковано у виданні Monitor Polski, пише Іnpoland.

Які професії будуть найбільш затребувані у Польщі

Зазначається, що у списку MEN переважають технічні та інженерні професії.
Зокрема, йдеться про інженерів з автоматизації, електриків, електромеханіків, мехатроніків, операторів верстатів, техніків з робототехніки, електромобільності, енергетики та залізничного транспорту.
Високий попит також прогнозують на фахівців будівельної галузі — бетонщиків, теслярів, покрівельників і монтажників конструкцій.
Окрему увагу в прогнозі приділено професіям, пов’язаним із доглядом за літніми людьми та управлінням відходами. Зазначається, що це відображає демографічні та екологічні виклики.

Які професії виключили зі списку, а які додали

Порівняно з 2025 роком із загальнонаціонального переліку вилучили професії оператора машин для переробки пластмас та доглядача за людьми похилого віку.
Натомість уперше до списку потрапила нова спеціальність — технік з управління нерухомістю.
До переліку обовʼязків таких фахівців входить: облік майна, взаємодія з власниками й орендарями, контроль технічного стану об’єктів та співпраця з державними установами.

Регіональний попит

Крім загальнодержавного прогнозу, міністерство сформувало окремі переліки для кожного воєводства. Вони поділяють професії за рівнем попиту — від особливо високого до помірного — з урахуванням специфіки місцевої економіки.
Окрім загальнонаціонального прогнозу, MEN сформувало окремі списки для кожного воєводства, які враховують специфіку регіональних економік та поділяють професії за рівнем попиту — від особливо високого до помірного.
У регіонах домінують ІТ-спеціальності, професії авіаційної та промислової галузей, відновлюваної енергетики, агробізнесу та харчових технологій.
У міністерстві наголошують, що регіональний підхід дозволяє точніше адаптувати освітні програми до реальних потреб місцевих ринків праці.

Українцям знадобляться дозволи на роботу в Польщі

До цього Finance.ua зазначав, що у Польщі готуються до зміни правил працевлаштування іноземців. Якщо зміни ухвалять, уже з березня українці не зможуть працювати лише на підставі спеціальних пільгових норм — для легальної роботи знадобляться дозволи.
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
