0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Великі компанії США скоротять щонайменше 52 тисячі працівників через інвестиції в ШІ

Світ
25
Звільнення з роботи
Звільнення з роботи, Фото: freepik
Найбільші американські компанії оголосили про масштабні скорочення персоналу. Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot та інші планують звільнити понад 52 тисячі працівників.
Про це пише Financial Times.

Чому компанії у США скорочують працівників

Після початку пандемії у 2020 році багато роботодавців набрали значно більше працівників, ніж їм реально потрібно зараз. Тепер продажі ростуть повільніше, витрати зросли, і керівники намагаються «підрізати» команди до мінімально необхідного рівня.
Читайте також
Окремий фактор — ШІ. У компаніях говорять, що частину завдань тепер можуть виконувати алгоритми: від обробки замовлень і логістики до роботи з клієнтами та внутрішніми процесами. Це дешевше, ніж утримувати великі штати.

Які компанії вже скоротили працівників

Скорочення вже торкнулися конкретних компаній. UPS планує звільнити до 30 000 працівників і навіть пропонує компенсації водіям, бо перевозить менше посилок для Amazon.
Сам Amazon за три місяці вдруге скорочує персонал — загалом ще 16 000 людей. Хімічна компанія Dow оголосила про звільнення 4 500 працівників.
Попри це загальнонаціональної хвилі масових звільнень у США поки немає.
Читайте також
Рівень безробіття залишається нижчим, ніж до пандемії. Але ситуація на ринку праці погіршилася для тих, хто вже втратив роботу: нові вакансії з’являються повільно, а пошук роботи займає більше часу.
У грудні економіка США створила лише 50 000 нових робочих місць — це один із найслабших показників за останні роки. Економісти кажуть, що головна проблема не в кількості звільнень, а в тому, що найм майже зупинився.
Через це навіть одиничне скорочення означає для людини довгий і складний пошук нової роботи. Частина посад, які зникають зараз, можуть не повернутися взагалі — їх займуть автоматизовані системи та ШІ, кажуть аналітики FT.
За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems